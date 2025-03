Le HCA battu dans la dernière minute

Une défaite qui a mis du temps à se dessiner et qui fait très mal. Le HC Ajoie rentre du Tessin avec d'immenses regrets. Il a perdu 2-1 à Lugano l'acte III du play-out. Il a été renversé en 29 secondes dans la dernière minute de jeu, alors qu'il menait 1-0. Le HCA ne mène plus que 2-1 dans cette série qui se joue au meilleur des sept rencontres. Une nouvelle fois, les Ajoulots ont montré un visage conquérant et séduisant. Ils ont même mené au score pour la première fois de la série avant donc d'assister au réveil tessinois qui s'est concrétisé cruellement dans les dernières secondes. Développement à suivre. /mle