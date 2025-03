Le titre pour Cindy Joray, enfin !

C’est un peu l’apothéose d’une carrière. Cindy Joray a fêté ce jeudi soir son premier titre de championne de Suisse de hockey sur glace à 31 ans. La Franc-Montagnarde du CP Berne a remporté la finale des play-off 3-0 face à Zoug. Pour Cindy Joray, « arriver en finale était l’objectif, mais l’emporter aussi nettement est plus surprenant, car on avait perdu quatre fois en championnat contre les Zougoises. » Lors des deux dernières saisons, elle avait perdu avec Berne lors du cinquième et dernier match de la finale face à Zurich. Cindy Joray ne sait pas encore si elle poursuivra sa carrière, mais elle a d’ores et déjà renoncé à rejoindre l’équipe de Suisse pour le prochain Championnat du monde. /rce