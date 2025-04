Une finale à consonnance jurassienne

Des hockeyeurs jurassiens en quête du titre suprême parmi le gratin des juniors de Suisse. Ils sont cinq à briguer le titre de champion de Suisse des moins de 20 ans dans la meilleure catégorie de jeunes de notre pays. Tous sont alignés avec le HC Bienne Spirit qui défie les GCK Lions, la réserve zurichoise. Après deux rencontres, il y a 1-1 dans cette série qui se joue au meilleur des cinq confrontations. Parmi les jeunes Seelandais, on retrouve quatre Jurassiens : Gaël Christe, Nolan Cattin, Noé Tarchini et Lorin Froidevaux. Ils sont notamment encadrés par l’entraîneur assistant Mathieu Fleury, jeune Jurassien lui aussi. « C'est quelque chose de chouette de les voir évoluer alors que je les connais depuis de longues années », souligne le coach, saluant la détermination et l'assiduité au travail de la jeune brigade jurassienne.

Tous ces éléments ont fait leurs gammes au HC Ajoie avant de quitter notre région pour patiner à la Tissot Arena : « Le Mouvement junior du HCA ne dispose pas des meilleures catégories juniors », explique Mathieu Fleury. Selon ce dernier, les meilleurs jeunes doivent évoluer au niveau le plus élevé pour espérer porter les couleurs des équipes nationales juniors, ce qui les incite notamment à se rapprocher de Bienne. /mle