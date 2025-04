Kevin Fey : « Parfois, il faut passer par là pour grandir »

Le HC Ajoie a terminé sa saison jeudi par une série de quatre victoires consécutives, mais il a vécu des moments difficiles. On peut penser à un premier tour bouclé avec une seule victoire, aux quatre défaites d’affilée contre Lugano en play-out ou encore aux blessures des deux meilleurs pointeurs Jerry Turkulainen (en décembre) et Julius Nättinen (en mars). À l’heure de dresser un bilan à chaud, le capitaine Kevin Fey espère que « tout le monde est conscient par où on est passé et apprend de cette saison. » Le citoyen de Châtillon avoue - un peu gêné - que la série de barrage contre Viège a tourné après la blessure du Suédois Brodecki lors de l’acte II. « On n’est jamais heureux si quelqu’un se blesse, mais on a ensuite réussi à renverser le match qu’on perdait 3-0. » À cet instant, après avoir perdu le premier match à domicile, le HCA semblait bien mal parti pour sauver sa place en National League.