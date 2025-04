Six départs au HCA, dont Brennan et Palve

C’était dans l’air, c’est confirmé. T.J. Brennan et Oula Palve ne porteront plus le maillot du HC Ajoie. Le club jurassien de National League en a fait l’annonce ce jeudi dans un communiqué. Le défenseur américain aura disputé trois saisons dans le Jura, contre une seule à l’attaquant finlandais. Ces deux hommes ont été les deux joueurs étrangers les moins utilisés lors du dernier championnat. Ils ont toutefois su être professionnels jusqu’au bout puisque T.J. Brennan a brillé lors du play-out contre Lugano et Palve a conclu son passage dans le Jura sur une excellente prestation lors du dernier match du barrage contre Viège, au terme d’une saison complexe pour lui, qui a aussi porté le maillot de Genève (en championnat) et de Davos (à la Coupe Spengler).





Quatre autres départs

Le club annonce également ce jeudi les non-reconduction des contrats de l’attaquant Adam Rundqvist et des défenseurs Marco Maurer, Tim Minder et Joël Scheidegger, dont le départ à La Chaux-de-Fonds avait déjà été officialisé. /comm-clo