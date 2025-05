La Suisse « confiante » pour débuter le championnat du monde

C’est le grand jour pour l’équipe de Suisse de hockey sur glace. Les joueurs de Patrick Fischer entament le championnat du monde ce vendredi avec un match contre les Tchèques à 16h20 au Danemark. Le tournoi commence sur les chapeaux de roues pour les Suisses, vice-champions du monde, qui affrontent les tenants du titre. Le Jurassien Gaëtan Voisard, consultant et agent de joueurs, a présenté les enjeux dans « La Matinale ». « Avec l’arrivée de plusieurs joueurs de NHL, l’équipe est confiante », assure-t-il, alors que les joueurs de Patrick Fisher sortent d’un bon Euro Hockey Tour et pourront compter sur Janis Moser, Jonas Siegenthaler, Nico Hischier et Timo Meier de la ligue nord-américaine. En revanche, Roman Josi et Nino Niderreiter seront notamment absents. « C’est une perte mais ça donne aussi la possibilité à d’autres joueurs de faire un saut en avant », estime Gaëtan Voisard. « L’équipe a été quelque peu rajeunie, il y a de nouveaux visages comme Stéphane Charlin. On commence ce championnat de manière un peu inversée aux autres années, on joue les meilleures nations au début du tournoi », explique encore le Jurassien. /mmi