Premier succès pour la Suisse, qui évite le piège danois

Sans être géniale, la Suisse a signé son premier succès lors du Mondial samedi à Herning. Les joueurs de Patrick Fischer ont battu le Danemark, hôte du groupe B de ce tournoi, 5-2.

Il fallait livrer un match sérieux un peu plus de 24 heures après la défaite inaugurale contre les Tchèques (5-4 ap), et c'est ce que les Suisses ont fait. Hormis quelques minutes chaotiques dans le tiers médian marquées par deux buts danois, la troupe de Fischer a fait ce que l'on attendait d'elle. Même si les Danois ne sont pas des foudres de guerre, il n'est jamais évident d'affronter une sélection devant son public.

Dire que la Suisse a dominé le début de la partie est un euphémisme. Les Danois ont adressé deux tirs cadrés dans le tiers initial en direction de Charlin, dont le premier après 19'03! Avant cela, les joueurs au maillot à croix blanche avaient ouvert le score par Hischier (15e) et tout semblait plutôt sous contrôle.

Seulement, de manière assez inexplicable et sans que les Scandinaves ne présentent un immense défi pour les Suisses, les Danois sont parvenus à égaliser, et ce alors que la Suisse évoluait en supériorité numérique (23e). Pire, les locaux ont pris les devants à la 29e sur une séquence un peu bizarre où les joueurs de Patrick Fischer ont donné le sentiment de s'arrêter de jouer. Le tir de Blichfeld a fait mouche avec un Charlin masqué.

Un Moy de gala

Pour son premier match dans un Mondial, le Genevois n'a d'ailleurs pas eu la tâche facile avec assez peu de travail à faire. Assurément le type de match que les gardiens n'aiment pas, car ils ne peuvent pas se mettre dans le rythme.

Heureusement, la Suisse a pu s'appuyer sur une première ligne efficace. L'occasion pour Tyler Moy d'inscrire un doublé (36e et 39e). L'attaquant de Rapperswil a profité d'un excellent travail de Timo Meier et Hischier sur le 2-2 et d'une démonstration de force de Meier sur le 3-2. Le bison des Devils a résisté aux Danois, filé vers le but et servi un caviar à Moy qui n'a pas gâché l'offrande.

La décision est tombée en power-play à la 46e. Sur une belle passe de Moy, Damien Riat a pu inscrire son deuxième but en deux matches. Ambühl a ensuite eu une chance d'ajouter un but, mais le vétéran davosien a trouvé le gardien danois à son grand dam.

Après un début plutôt musclé avec deux matches en autant de jours, la Suisse aura droit à un jour de pause dimanche avant d'affronter les Américains lundi à 16h20. Vainqueurs des Danois 5-0, les joueurs étasuniens ne devraient normalement pas connaître trop de soucis dimanche face aux Hongrois (12h20).

/ATS