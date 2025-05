La Suisse donne la leçon aux Allemands

Auteurs d'un tiers médian de feu, la Suisse a dominé l'Allemagne jeudi lors du Mondial à Herning. Les joueurs de Patrick Fischer l'ont emporté 5-1 pour signer un troisième succès en quatre matches.

Les quarts de finale se rapprochent pour la sélection nationale. Un succès contre les Norvégiens vendredi soir et elle pourra valider son ticket. Mais pour en arriver à ce stade, il a fallu prendre le meilleur sur des Allemands jusqu'ici invaincus, et Fiala ses coéquipiers ont rempli cette mission avec un certain brio.

Hischier sort sur blessure

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, a écrit Lamartine. Pour les Suisses, ce fut plutôt un être vous manque et tout est décuplé. Touché au premier tiers, Nico Hischier n'est plus réapparu par la suite. Pourtant, dès la 21e minute, la dynamique a totalement changé.

Car avant cela et même si ce sont les Suisses qui se sont procuré la première occasion par Meier, ce sont ensuite les Allemands qui se sont montrés les plus dangereux. Et sans un Genoni à son affaire, les joueurs de Patrick Fischer auraient rejoint le vestiaire à la première pause avec un ou deux buts à rattraper. Les Suisses ont laissé les Allemands être très agressifs.

Andrighetto intenable

Le verrou a sauté à la 25e de la canne de Damien Riat, buteur pour la quatrième fois en autant de rencontres. Et 84 secondes plus tard, c'est le festival Sven Andrighetto qui a commencé: l'ailier des Zurich Lions a inscrit quatre buts consécutifs. Et au milieu de tout ça, il y a encore eu un but de Fora annulé pour un hors-jeu!

Andrighetto a parachevé son oeuvre à la 49e d'un tir ultra précis. Le seul regret pour la Suisse, c'est de ne pas avoir pu offrir son onzième blanchissage à Genoni dans un Mondial. Il a manqué 1'35 au gardien zougois pour enchaîner deux matches sans encaisser de but. Mais ce n'est qu'un détail.

La Suisse va maintenant terminer la phase de poule avec trois adversaires plus 'faciles'. A commencer vendredi soir par la Norvège. Avec un seul point au compteur, les Scandinaves déçoivent un peu, mais ils ont récolté leur unique point face aux Etats-Unis dans une défaite 6-5 après prolongation. Alors méfiance.

/ATS