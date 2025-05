Un champion olympique au HC Ajoie

Un défenseur étranger d’expérience arrive au HC Ajoie. Le club jurassien de National League de hockey sur glace annonce ce mardi la venue de Niklas Friman qui s’est engagé pour la saison prochaine. Ce joueur de 31 ans évoluait avec le club d’Ilves, basé à Tampere, dans le championnat finlandais. Il dispose d’un profil athlétique, lui qui mesure 189 centimètres et pèse 88 kilos. Il était le capitaine de la formation nordique avec qui il a atteint les demi-finales du dernier exercice, en réalisant 21 points en 58 matches. Niklas Friman a joué 12 saisons en première division finlandaise, auxquelles s’ajoutent deux saisons en KHL et une autre en Suède. Il est champion olympique en titre avec la Finlande et a aussi glané un titre de champion du monde en 2022.

Le HC Ajoie parle d’un joueur « gentleman » qui évolue avec « justesse ». Le directeur sportif du club jurassien Julien Vauclair se félicite de l’arrivée du trentenaire finlandais : « Je suis très heureux de l’accord que nous avons trouvé avec Niklas Friman. Il va apporter de l’expérience et du leadership au vestiaire et sur la glace. C’est une personne intelligente et très motivée, qui souhaite s’impliquer à fond dans notre projet, notamment au niveau de l’encadrement de ses jeunes coéquipiers. » /mle