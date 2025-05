Suisse-Autriche : « Une défaite serait un très gros échec »

Sérénité et solidité : la Suisse affronte l’Autriche jeudi après-midi au Danemark en quart de finale du Championnat du monde de hockey sur glace. Christophe Moreillon, notre envoyé spécial à Herning, a relevé jeudi dans La Matinale que depuis le début de la compétition, l’équipe de Suisse ne s’affole pas, ne panique pas. « Elle est très sûre sur la glace et n’a perdu qu’un seul point face à la République tchèque lors du tout premier match en perdant en prolongation. L’équipe de Suisse est très solide, elle n’a concédé que deux buts sur ses cinq derniers matches. » Il en convient, la Suisse a fini son tour préliminaire face aux équipes les plus faibles de son groupe. « Ça va être un peu plus difficile à partir de maintenant. Tout le monde peut battre tout le monde », concède-t-il. Reste qu’une défaite ce jeudi face à l’Autriche serait « un très gros échec et une énorme surprise », selon notre correspondant au Danemark.

Christophe Moreillon l’a rappelé, l’Autriche n’a plus participé à un quart de finale depuis 1994. « Il y a donc beaucoup plus d’expérience dans les rangs de l’équipe de Suisse. L’Autriche a finalement déjà réussi son tournoi en se qualifiant pour les quarts de finale. » Quant à savoir si la Suisse peut aller jusqu’au bout du tournoi, Christophe Moreillon a « envie de dire oui. En terminant première de son groupe, elle aurait tort de ne pas y croire, en affrontant l’Autriche cet (ndlr : jeudi) après-midi aussi. Mais il y a en face des adversaires de gros calibres. Les deux gros favoris de ce tournoi restent à mon sens la Suède et le Canada. (…) Mais l’équipe de Suisse peut en tout cas se projeter en demi-finale samedi à Stockholm. » Christophe Moreillon conclut que l’équipe de Suisse est à trois matches d’un titre de championne du monde « c’est peu et beaucoup à la fois, mais elle peut y croire ». /sma