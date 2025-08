Début de l’aventure pour le HCA cuvée 2025/2026

Le premier lundi du mois d’août rime avec reprise officielle pour le HC Ajoie. L’équipe de National League a patiné généreusement ce lundi à la Raiffeisen Arena. Sous les ordres de l’entraîneur Greg Ireland et de ses assistants, la première journée officielle d’entrainement a été particulièrement intense.

La matinée a été rythmée par des tests physiques : des allers-retours par groupes de quatre sur la glace, en parallèle à du travail en salle de force. L’après-midi, la séance sur glace a été intense, avec beaucoup de finition, des deux contre deux et, encore, du travail de fond. Greg Ireland n’a pas lâché ses joueurs, les a incités à en faire davantage et s’est finalement montré satisfait de ce qu’il a vu d’un point de vue de l’engagement.





Quelques absents, les nouveaux joueurs présents

Une vingtaine de joueurs a participé à la séance de l’après-midi, dont plusieurs juniors appelés à pallier les absences de quelques éléments. Thomas Thiry (absent encore environ deux mois) et Marco Pedretti (légèrement touché) sont notamment blessés. Pierre-Edouard Bellemare, Thibault Frossard et Kevin Fey ont aussi manqué à l’appel. Quant à Jerry Turkulainen, il s’est entrainé à part et n’a pas patiné avec ses coéquipiers. De retour d’une grave blessure au genou, le Finlandais a indiqué que sa situation était évaluée « au jour le jour ». Il doit donc prendre son mal en patience : « Je suis évidemment excité à l’idée de reprendre. (…) Je me réjouis et je suis heureux d’être de retour ici. Mon genou va bien. On va reprendre gentiment, ne pas précipiter les choses », ajoute le joueur de poche qui ne sait pas encore s’il pourra participer ou non aux rencontres de préparation.

Les nouveaux joueurs du vestiaire ajoulot étaient bien là… très complices, Elvis Schläpfer, Christophe Cavalleri et Yonas Berthoud semblent déjà avoir tissé de forts liens d’amitié et sont tous les trois en quête de temps de glace dans le Jura. « Ce sera un gros challenge pour moi », indique l’ancien Genevois Christophe Cavalleri, qui se dit « très motivé » à l’idée de porter les couleurs du HCA. Killian Mottet, lui, a marqué ses premiers buts à l’entrainement, alors que Niklas Friman a prouvé aux quelques curieux présents qu’il maîtrisait l’art du patinage. Communicatif, le Finlandais a déjà montré qu’il voulait prendre un rôle de leader dans le vestiaire jurassien.