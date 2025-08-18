Le HC Ajoie obtient le feu vert pour Championnat de National League

Le HC Ajoie pourra disputer le championnat de National League pour la saison 2025/2026. Le ...
Le HC Ajoie obtient le feu vert pour Championnat de National League

Le HC Ajoie pourra disputer le championnat de National League pour la saison 2025/2026. Le club jurassien a reçu une licence « verte », confirmant qu’il répond aux exigences financières, structurelles et sécuritaires.

Le club ajoulot a obtenu sa licence pour la saison prochaine. (Photo d'archives.) Le club ajoulot a obtenu sa licence pour la saison prochaine. (Photo d'archives.)

Le HC Ajoie participera à la saison 2025/26 de National League sans restriction. Dans un communiqué publié vendredi, le club jurassien indique qu’il a obtenu une licence de jeu « verte », synonyme de conformité complète aux critères imposés.

Trois domaines sont passés en revue par la commission des licences : la situation financière, les infrastructures et la sécurité. Le HCA remplit ces exigences et peut ainsi préparer sereinement son championnat. Cette validation sans réserve confirme la stabilité du club et son engagement à répondre aux standards de la plus haute ligue de hockey sur glace suisse. /comm-mlm


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Deuxième galop d’essai victorieux pour le HC Ajoie

Deuxième galop d’essai victorieux pour le HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 17.08.2025 - 19:47

Le HCA commence sa préparation par une victoire

Le HCA commence sa préparation par une victoire

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 21:27

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 12:21

La préparation du HC Ajoie à la sauce Thomas Mourioux

La préparation du HC Ajoie à la sauce Thomas Mourioux

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 09:00

Articles les plus lus

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 17:55

La préparation du HC Ajoie à la sauce Thomas Mourioux

La préparation du HC Ajoie à la sauce Thomas Mourioux

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 09:00

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 12:21

Le HCA commence sa préparation par une victoire

Le HCA commence sa préparation par une victoire

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 21:27

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 09:52

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 17:55

La préparation du HC Ajoie à la sauce Thomas Mourioux

La préparation du HC Ajoie à la sauce Thomas Mourioux

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 09:00

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Sandro Aeschlimann cinq ans de plus à Davos

Hockey    Actualisé le 14.08.2025 - 12:21

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Match de charité: les Suisses de NHL vendredi à Zurich

Hockey    Actualisé le 07.08.2025 - 12:57

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Jeremy Wick à l’essai avec le HCA

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 09:52

Thibault Frossard rebondit au HCC

Thibault Frossard rebondit au HCC

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 16:23

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

L'ancien international Urs Bärtschi est décédé

Hockey    Actualisé le 11.08.2025 - 17:55