Le HC Ajoie obtient le feu vert pour Championnat de National League

Le HC Ajoie participera à la saison 2025/26 de National League sans restriction. Dans un communiqué publié vendredi, le club jurassien indique qu’il a obtenu une licence de jeu « verte », synonyme de conformité complète aux critères imposés.

Trois domaines sont passés en revue par la commission des licences : la situation financière, les infrastructures et la sécurité. Le HCA remplit ces exigences et peut ainsi préparer sereinement son championnat. Cette validation sans réserve confirme la stabilité du club et son engagement à répondre aux standards de la plus haute ligue de hockey sur glace suisse. /comm-mlm