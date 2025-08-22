Le HC Ajoie n’a pas trouvé le chemin des filets lors de la Coupe des Bains. Cette compétition amicale, qui se déroule à Yverdon, n’a pas souri aux Jurassiens qui ont perdu jeudi soir leurs deuxième rencontre. Le HCA a été dominé par les Allemands de Bremerhaven 2-0, deux jours après la cinglante défaite 6-0 face aux Tchèques de Pardubice. /ncp
Le HC Ajoie perd à nouveau à Yverdon
Les hockeyeurs jurassiens ont perdu jeudi soir face aux Allemands de Bremerhaven 2-0 dans le ...
RFJ
