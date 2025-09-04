La Bande du jeudi fait son retour

Le podcast dédié au HC Ajoie est à retrouver dès ce jeudi. Le trio de chroniqueurs a évolué ...
La Bande du jeudi fait son retour

Le podcast dédié au HC Ajoie est à retrouver dès ce jeudi. Le trio de chroniqueurs a évolué avec l’arrivée du consultant Yann Voillat.

Les trois chroniqueurs de la Bande du jeudi (de gauche à droite : Michel Leoni, Yann Voillat et Raffi Kouyoumdjian) sont prêts pour une nouvelle saison. Les trois chroniqueurs de la Bande du jeudi (de gauche à droite : Michel Leoni, Yann Voillat et Raffi Kouyoumdjian) sont prêts pour une nouvelle saison.

Le championnat de National League s’apprête à reprendre ses droits, il est temps de rechausser les patins ! La Bande du jeudi fait son retour et s’apprête à vivre une troisième saison. Le podcast dédié au HC Ajoie sera diffusé un jeudi sur deux à 20h sur RFJ et sera à retrouver sur RFJ.ch. Le podcast est toujours emmené par les journalistes Michel Leoni (RFJ) et Raffi Kouyoumdjian (LQJ) qui seront accompagnés cette saison par l’ancien attaquant emblématique du HCA Yann Voillat. Ensemble, ils parcourront l’actualité des Vouivres, décortiquerons les performances individuelles et collectives des Jurassiens et se pencheront sur les affiches du championnat. Lors de chaque émission, le trio sera accompagné d’un joueur ou d’un membre du staff des Vouivres. Pour la première diffusion ce jeudi, c’est le capitaine du HC Ajoie – qui est actuellement blessé – Kevin Fey qui s’est ajouté à l’alignement.

Tous les épisodes de la Bande du jeudi sont à retrouver ici. /mle


