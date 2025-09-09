Le HC Ajoie nouveau est prêt à batailler

L’équipe jurassienne entame la saison 2025/2026 ce mardi à Genève. Le contingent a passablement évolué cet été. Le HCA espère franchir un cap et ne pas camper à la dernière place.
Les grandes chaleurs sont à peine derrière nous, il est déjà l’heure d’enfiler la petite laine pour se rendre à la patinoire. La saison de National League de hockey sur glace cuvée 2025/2026 commence ce mardi. Le HC Ajoie entame ce nouvel exercice à Genève à 19h45 (match à vivre en direct sur RFJ dès 19h30). Deux autres rencontres sont au programme cette semaine, vendredi à domicile contre le champion en titre Zurich et dimanche à Davos. Il faudra donc rapidement être au point… les supporters ont certainement encore dans un coin de la tête le début de saison catastrophique lors du dernier exercice, avec une seule victoire obtenue lors des 14 premières rencontres.
Le staff et les joueurs du HCA ne veulent pas se fixer d’objectif précis. Le bon vieil adage du hockeyeur, le fameux « match après match », semble de mise. Les Ajoulots sont toutefois unanimes : « Il y en a marre » d’être le cancre de l’élite et les hommes de Greg Ireland sont décidés à quitter le fauteuil peu enviable de lanterne rouge.
Davantage d’expérience
L’été ajoulot a été particulièrement animé. L’effectif des « jaune et noir » a enregistré sept arrivées et compté sept départs. Les expérimentés suisses Killian Mottet et Jeremy Wick ont rejoint le Jura, tout comme deux autres éléments qui ont particulièrement de la bouteille, le champion olympique finlandais Niklas Friman et le revenant Frédérik Gauthier. Les deux premiers nommés sont aussi appelés à remplir la fiche statistique, là où les joueurs précédents à licence suisse n’ont pas répondu aux attentes. De jeunes éléments ont aussi posé leur valise à Porrentruy avec l’ambition d’étaler leur talent à la Suisse du hockey, à savoir Elvis Schläpfer, Christophe Cavalleri et Yonas Berthoud. Le défenseur Jannik Fischer, capitaine en l’absence de Kevin Fey, confirme que son équipe dispose de plus de qualité que les saisons précédentes : « Oui, c’est vrai. Après, c’est beau de le dire, il faut aussi le voir sur la glace », s’exclame l’ambitieux et exigeant Alémanique. L’expérimenté défenseur se veut résolument confiant et assure que les Ajoulots ont « hâte » que ça recommence pour « prouver » qu’ils sont meilleurs que la saison passée.
Jannik Fischer : « On a hâte. »
De la concurrence en vue, aussi parmi les étrangers
Le bémol, c’est toutefois de constater que la préparation intense voulue par l’entraîneur Greg Ireland a laissé des traces : de nombreux éléments se sont blessés et manqueront le coup d’envoi de la nouvelle saison en terre lémanique. Le HC Ajoie commencera la saison avec sept défenseurs valides (ndlr : Kevin Fey et Thomas Thiry sont blessés) et avec des lignes offensives dessinées sans grand suspense. Le jeune Louis Robin a fait son retour cette semaine à l’entraînement et devrait être aligné en première ligne à Genève, aux côtés de Pierre-Edouard Bellemare et Julius Nättinen. Le nouveau Québécois Frédérik Gauthier devrait quant à lui figurer dans le troisième bloc avec les jeunes Emils Veckatkins et Kyen Sopa. Si Greg Ireland n’aura pas à se creuser la tête pour cette première semaine de compétition, la concurrence s’intensifiera par la suite, lorsque les blessés seront de retour et notamment les étrangers Jonathan Hazen et Jerry Turkulainen. Le premier nommé s’entraîne d’ailleurs à nouveau normalement avec le groupe.
Frédérik Gauthier : « Je viens ici pour donner mon meilleur. »
En attendant, le HCA devra se battre avec ses armes et Jannik Fischer en est bien conscient : « Les blessés sont blessés, on ne peut rien y faire. (…) On sait qu’on n’aura jamais une soirée facile. On est très conscients de ça », assure le capitaine. Celle de ce mardi ne devrait en tout cas pas l’être face à des Genevois qui ont réalisé une campagne de transferts très ambitieuse… mais Ajoie a les dents longues et ce n’est pas la détermination qui manque dans le vestiaire des Vouivres. /mle
Les mouvements de l'été
Arrivées :
- Killian Mottet, Fribourg
- Jeremy Wick, Rapperswil
- Niklas Friman, Ilves (FIN)
- Frédérik Gauthier, libre
- Elvis Schläpfer, Berne
- Christophe Cavalleri, Genève
- Yonas Berthoud, Sierre
Départs :
- Thibault Frossard, La Chaux-de-Fonds
- Joel Scheidegger, La Chaux-de-Fonds
- T.J. Brennan, Olimpija Ljubjana (SLO)
- Oula Palve, ?
- Marco Maurer, Sierre
- Tim Minder, Davos
- Adam Rundqvist, Thurgovie