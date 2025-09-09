Le HC Ajoie nouveau est prêt à batailler

Les grandes chaleurs sont à peine derrière nous, il est déjà l’heure d’enfiler la petite laine pour se rendre à la patinoire. La saison de National League de hockey sur glace cuvée 2025/2026 commence ce mardi. Le HC Ajoie entame ce nouvel exercice à Genève à 19h45 (match à vivre en direct sur RFJ dès 19h30). Deux autres rencontres sont au programme cette semaine, vendredi à domicile contre le champion en titre Zurich et dimanche à Davos. Il faudra donc rapidement être au point… les supporters ont certainement encore dans un coin de la tête le début de saison catastrophique lors du dernier exercice, avec une seule victoire obtenue lors des 14 premières rencontres.

Le staff et les joueurs du HCA ne veulent pas se fixer d’objectif précis. Le bon vieil adage du hockeyeur, le fameux « match après match », semble de mise. Les Ajoulots sont toutefois unanimes : « Il y en a marre » d’être le cancre de l’élite et les hommes de Greg Ireland sont décidés à quitter le fauteuil peu enviable de lanterne rouge.





Davantage d’expérience

L’été ajoulot a été particulièrement animé. L’effectif des « jaune et noir » a enregistré sept arrivées et compté sept départs. Les expérimentés suisses Killian Mottet et Jeremy Wick ont rejoint le Jura, tout comme deux autres éléments qui ont particulièrement de la bouteille, le champion olympique finlandais Niklas Friman et le revenant Frédérik Gauthier. Les deux premiers nommés sont aussi appelés à remplir la fiche statistique, là où les joueurs précédents à licence suisse n’ont pas répondu aux attentes. De jeunes éléments ont aussi posé leur valise à Porrentruy avec l’ambition d’étaler leur talent à la Suisse du hockey, à savoir Elvis Schläpfer, Christophe Cavalleri et Yonas Berthoud. Le défenseur Jannik Fischer, capitaine en l’absence de Kevin Fey, confirme que son équipe dispose de plus de qualité que les saisons précédentes : « Oui, c’est vrai. Après, c’est beau de le dire, il faut aussi le voir sur la glace », s’exclame l’ambitieux et exigeant Alémanique. L’expérimenté défenseur se veut résolument confiant et assure que les Ajoulots ont « hâte » que ça recommence pour « prouver » qu’ils sont meilleurs que la saison passée.