Le HC Franches-Montagnes entame la nouvelle saison de MyHockey League du bon patin. Les Jurassiens se sont imposés 5-0 contre les Pikes d’Oberthurgau samedi à Romanshorn. De retour au sein du club de Saignelégier, David Beuret a signé un doublé dans le premier tiers. Les « sang et or » ont tué le suspense à la mi-match en inscrivant trois buts en l’espace de 1’32’’ par Nils Sejejs, Karim Bouchareb et Mathieu Brahier. Tous les buts ont été marqués à cinq contre cinq, tandis que l’équipe de Gary Sheehan a su gérer les quatre box-play qu’elle a concédé. /emu
Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle
Les Taignons l’ont emporté 5-0 sur la glace des Pikes d’Oberthurgau samedi en ouverture de ...
RFJ
