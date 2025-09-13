Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Les Taignons l’ont emporté 5-0 sur la glace des Pikes d’Oberthurgau samedi en ouverture de ...
Le HC Franches-Montagnes n’a pas fait dans la dentelle

Les Taignons l’ont emporté 5-0 sur la glace des Pikes d’Oberthurgau samedi en ouverture de MyHockey League.

Le HC Franches-Montagnes entame la nouvelle saison de MyHockey League du bon patin. Les Jurassiens se sont imposés 5-0 contre les Pikes d’Oberthurgau samedi à Romanshorn. De retour au sein du club de Saignelégier, David Beuret a signé un doublé dans le premier tiers. Les « sang et or » ont tué le suspense à la mi-match en inscrivant trois buts en l’espace de 1’32’’ par Nils Sejejs, Karim Bouchareb et Mathieu Brahier. Tous les buts ont été marqués à cinq contre cinq, tandis que l’équipe de Gary Sheehan a su gérer les quatre box-play qu’elle a concédé. /emu


P.-M. Devos : « Vous n’imaginez pas à quel point ça me touche »

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:00

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 23:01

Un champion trop solide pour Ajoie

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:12

Lausanne se joue encore de Fribourg

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 22:05

Gaël Christe en renfort au HCA

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 17:22

Lausanne se joue encore de Fribourg

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 22:05

Orphelin de Suomela, Oksanen ne le vit pas mal

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 23:01

Un champion trop solide pour Ajoie

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:12

NHL: les Canadiens acquittés d'agression sexuelle pourront rejouer

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 08:37

Gaël Christe en renfort au HCA

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 17:22

Lausanne se joue encore de Fribourg

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 22:05

Un champion trop solide pour Ajoie

Hockey    Actualisé le 13.09.2025 - 10:12

Le HC Franches-Montagnes affiche ses ambitions

Hockey    Actualisé le 11.09.2025 - 14:03

Une deuxième défaite pour Bienne

Hockey    Actualisé le 11.09.2025 - 22:17

NHL: les Canadiens acquittés d'agression sexuelle pourront rejouer

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 08:37

Gaël Christe en renfort au HCA

Hockey    Actualisé le 12.09.2025 - 17:22