Benjamin Conz : « Quand on est de côté, on a envie de jouer »

Y a-t-il une hiérarchie parmi les trois gardiens du HC Ajoie ? Après quatre matches pour autant de défaites dans le championnat de National League de hockey sur glace, pas facile d'y voir très clair. Damiano Ciaccio (36 ans) a disputé trois rencontres, alors que le jeune Noah Patenaude (22 ans) a été titularisé une fois. L’autre portier expérimenté du HCA, Benjamin Conz, a dû se contenter d’un rôle de spectateur, mais devrait avoir sa chance très prochainement.

Le staff jurassien a l’embarras du choix et la préparation a témoigné d’une certaine envie de laisser sa chance à chacun. Le début de saison, lui, parle pour Damiano Ciaccio et Noah Patenaude, en tout cas pas pour Benjamin Conz. Difficile de savoir qui gardera la cage ce vendredi à Lugano, contre la seule autre équipe du championnat qui n’a pas encore gagné.





Ireland se justifie, Conz ne veut pas se lamenter

« Depuis le début de la saison, on a donné du crédit à Ciaccio pour voir où il en est et aussi à Patenaude. On doit voir où se situe ce dernier après une saison compliquée. C’est un gardien qui a beaucoup de potentiel », indique d’entrée l’entraîneur du HCA. Et Benjamin Conz dans tout ça ? « Benjamin Conz est un bon coéquipier et un grand travailleur. Il mérite sa chance. Il doit jouer prochainement », tempère Greg Ireland qui montre qu’il veut concerner les trois portiers... en tout cas pour le moment. La mission délicate du staff est donc de désigner celui qui semble le plus en forme à l’instant « T », tout en gardant un équilibre. Pas facile quand il n’y a qu’une place pour trois hommes. Là encore, le coach canadien ne veut pas en faire une montagne : « Je ne pense pas que trois gardiens ce soit trop », souffle Greg Ireland qui rappelle que le HCA a eu recours à quatre portiers lors du dernier exercice et que la saison est très longue avec 52 matches. L’homme fort de la Raiffeisen Arena semble donc bien décidé à faire marcher la concurrence entre les trois hommes.

A 34 ans, Benjamin Conz réapprend donc la patience. Il attend sa chance et entend bien la saisir… « Moi, tout ce que je peux contrôler, c’est la façon dont je m’entraîne. (…) Quand on est de côté, on a envie de jouer et d’être prêt au moment où on a notre chance », souligne l’expérimenté Ajoulot.