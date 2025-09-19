Toujours pas de point pour le HC Ajoie

Décidément, le HC Ajoie n’arrive pas à comptabiliser en National League de hockey sur glace. Les Jurassiens n’ont pas pu tenir tête à Lugano vendredi. Ils ont été battus 2-0 sur la glace tessinoise. En cinq match, c’est le 5e revers des Ajoulots cette saison. Développement suit. /lbs