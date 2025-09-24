Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan

Les Jurassiens ont perdu 3-2 contre Thoune mercredi soir en déplacement en MyHockey League ...
Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan

Les Jurassiens ont perdu 3-2 contre Thoune mercredi soir en déplacement en MyHockey League.

Loris Masini a marqué mercredi lors de la défaite du HCFM. (Photo : archives Damien Carnal) Loris Masini a marqué mercredi lors de la défaite du HCFM. (Photo : archives Damien Carnal)

Le HC Franches-Montagnes subi sa première défaite de la saison de MyHockey League. Après trois larges victoires, il s’est incliné 3-2 contre Thoune mercredi à Wichtrach. Les Taignons ont pris les devants à la 7e grâce à Arnaud Schnegg et gardé leur avantage jusqu’à la mi-match. Ils ont encaissé l’égalisation en infériorité numérique, avant de céder une deuxième fois 39 secondes plus tard. Pourtant à nouveau en box-play, l’équipe de Gary Sheehan est revenue à hauteur avant le deuxième thé par l’intermédiaire de Loris Masini. Les Bernois ont inscrit le but de la victoire à 123 secondes de la sirène finale. Le HCFM garde la tête du classement, avec un point d’avance sur son adversaire du soir. /emu


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Oula Palve en renfort à Kloten

Oula Palve en renfort à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 11:37

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 01:06

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Articles les plus lus

Le HCA signe la victoire référence

Le HCA signe la victoire référence

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 01:21

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 01:06

Un nouveau carton pour le HC Franches-Montagnes

Un nouveau carton pour le HC Franches-Montagnes

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 20:50

Le HCA signe la victoire référence

Le HCA signe la victoire référence

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 01:21

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Le HC Ajoie arrache un point à Kloten

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 01:06

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Très solide, Lausanne écarte Rapperswil

Hockey    Actualisé le 19.09.2025 - 22:17

Encore raté pour le HC Ajoie

Encore raté pour le HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 13:58

Un nouveau carton pour le HC Franches-Montagnes

Un nouveau carton pour le HC Franches-Montagnes

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 20:50

Le HCA signe la victoire référence

Le HCA signe la victoire référence

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 01:21