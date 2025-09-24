Le HC Franches-Montagnes subi sa première défaite de la saison de MyHockey League. Après trois larges victoires, il s’est incliné 3-2 contre Thoune mercredi à Wichtrach. Les Taignons ont pris les devants à la 7e grâce à Arnaud Schnegg et gardé leur avantage jusqu’à la mi-match. Ils ont encaissé l’égalisation en infériorité numérique, avant de céder une deuxième fois 39 secondes plus tard. Pourtant à nouveau en box-play, l’équipe de Gary Sheehan est revenue à hauteur avant le deuxième thé par l’intermédiaire de Loris Masini. Les Bernois ont inscrit le but de la victoire à 123 secondes de la sirène finale. Le HCFM garde la tête du classement, avec un point d’avance sur son adversaire du soir. /emu
Le HC Franches-Montagnes stoppé dans son élan
Les Jurassiens ont perdu 3-2 contre Thoune mercredi soir en déplacement en MyHockey League ...
RFJ
