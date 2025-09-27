Le HC Ajoie s’incline mais n’est plus dernier de la classe. Il a quitté sa position de lanterne rouge en allant décrocher un point sur la glace de Bienne. S’il s’est incliné 5-4 après les tirs au but, le HCA passe tout de même devant Ambri au classement après neuf matches. Développement suit. /cca
Le HC Ajoie perd le derby et la lanterne rouge
Battu à Bienne 5-4 après les tirs au but samedi soir, le club à la Vouivre cède tout de même ...
RFJ
