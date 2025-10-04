La première d’Arthur Dandois avec Fribourg

Le jeune attaquant jurassien a joué ses premières minutes en National League de hockey sur ...
La première d’Arthur Dandois avec Fribourg

Le jeune attaquant jurassien a joué ses premières minutes en National League de hockey sur glace vendredi soir lors de la défaite de Gottéron contre Rapperswil.

Arthur Dandois (deuxième depuis la gauche) a effectué ses débuts en National League. (Photo : KEYSTONE/Til Buergy). Arthur Dandois (deuxième depuis la gauche) a effectué ses débuts en National League. (Photo : KEYSTONE/Til Buergy).

Un Jurassien a donné ses premiers coups de patin en National League. Arthur Dandois était aligné avec Fribourg Gottéron vendredi soir pour la première fois de sa carrière. Le Delémontain a débuté sa formation à Tramelan avant d’aller au HC Ajoie. Il est ensuite parti à Fribourg en 2020 pour évoluer avec les moins de 15 ans de Gottéron.

Son équipe s’est inclinée 3-2 contre Rapperswil vendredi à St-Léonard. Mais l’essentiel n’était pas là pour le jeune attaquant de 18 ans. Arthur Dandois a joué son premier shift durant le deuxième tiers contre les St-Gallois. « J’étais un peu froid à ce moment du match mais ça s’est bien passé », explique le Jurassien. Une première sélection qui lui donne envie de se donner encore plus avec les moins de 21 ans pour figurer à nouveau sur la feuille de match.

Arthur Dandois : « Il faut continuer à travailler fort. »

« Le rêve c’était Fribourg »

Le Jurassien a toujours rêvé de revêtir le chandail de Gottéron. Arthur Dandois indique qu’il « regardait déjà Fribourg avant d’arriver ici et c’était un rêve d'avoir l’opportunité de pouvoir se développer dans une organisation comme ça ». L’attaquant delémontain semble vouloir tout donner pour poursuivre sa progression dans l’antre du dragon. /fwo


 

