La première d’Arthur Dandois avec Fribourg

Un Jurassien a donné ses premiers coups de patin en National League. Arthur Dandois était aligné avec Fribourg Gottéron vendredi soir pour la première fois de sa carrière. Le Delémontain a débuté sa formation à Tramelan avant d’aller au HC Ajoie. Il est ensuite parti à Fribourg en 2020 pour évoluer avec les moins de 15 ans de Gottéron.

Son équipe s’est inclinée 3-2 contre Rapperswil vendredi à St-Léonard. Mais l’essentiel n’était pas là pour le jeune attaquant de 18 ans. Arthur Dandois a joué son premier shift durant le deuxième tiers contre les St-Gallois. « J’étais un peu froid à ce moment du match mais ça s’est bien passé », explique le Jurassien. Une première sélection qui lui donne envie de se donner encore plus avec les moins de 21 ans pour figurer à nouveau sur la feuille de match.