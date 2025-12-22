Amende salée pour Matteo Romanenghi

Ce n’est pas un cadeau de Noël qui attend Matteo Romanenghi, mais une amende. L’attaquant du HCA devra verser 2'400 francs pour une simulation. La scène avait débouché sur une pénalité contre son adversaire et remonte au 28 novembre lors d’un match Kloten-Ajoie. La sanction a été communiquée ce lundi. Matteo Romanenghi avait déjà été sanctionné cette saison de 1'200 francs d’amende pour le même motif lors d’une rencontre face à Berne le 28 octobre. /rce