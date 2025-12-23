Jonathan Hazen jouera sa troisième Coupe Spengler

L’attaquant québécois fait partie de la sélection canadienne retenue pour disputer le prestigieux ...
Jonathan Hazen jouera sa troisième Coupe Spengler

L’attaquant québécois fait partie de la sélection canadienne retenue pour disputer le prestigieux tournoi dès vendredi à Davos.

Jonathan Hazen évoluera à la Coupe Spengler. (Photo : archives KEYSTONE/Georgios Kefalas) Jonathan Hazen évoluera à la Coupe Spengler. (Photo : archives KEYSTONE/Georgios Kefalas)

Jonathan Hazen passera sa fin d’année dans les Grisons. L’attaquant du HC Ajoie a été retenu pour disputer la Coupe Spengler avec le Team Canada. « C’est toujours un honneur de porter le maillot canadien », a réagi avec bonheur le hockeyeur du HCA dont la sélection a été confirmée ce mardi par la Fédération canadienne de hockey sur glace. Hazen évoluera pour la troisième fois sous le maillot à la feuille d’érable lors du prestigieux tournoi grison. En revanche, Philip-Michaël Devos n’a pas été convoqué. Il y aura donc deux Ajoulots à Davos, Jonathan Hazen et Niklas Friman qui évoluera, lui, avec Fribourg. /mle


 

