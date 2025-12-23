Jonathan Hazen jouera sa troisième Coupe Spengler

Jonathan Hazen passera sa fin d’année dans les Grisons. L’attaquant du HC Ajoie a été retenu pour disputer la Coupe Spengler avec le Team Canada. « C’est toujours un honneur de porter le maillot canadien », a réagi avec bonheur le hockeyeur du HCA dont la sélection a été confirmée ce mardi par la Fédération canadienne de hockey sur glace. Hazen évoluera pour la troisième fois sous le maillot à la feuille d’érable lors du prestigieux tournoi grison. En revanche, Philip-Michaël Devos n’a pas été convoqué. Il y aura donc deux Ajoulots à Davos, Jonathan Hazen et Niklas Friman qui évoluera, lui, avec Fribourg. /mle