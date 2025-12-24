Deux jeunes hockeyeuses du HC Ajoie au Championnat du Monde

Deux Jurassiennes disputeront le Championnat du Monde de hockey sur glace U18 du 10 au 18 janvier 2026 à Sydney et Membertou (Canada). Alexane Juillard (17 ans) et Naya Mohni (15 ans) ont été retenues par la coach Melanie Häfliger. Toutes les deux évoluent en défense et portent les couleurs du HC Ajoie. Alexane Juillard joue également avec Lyss (SWHL B) et Naya Mohni avec Berne (SWHL A).

L’équipe féminine U18 s’envolera pour le Canada le 2 janvier 2026. Elle disputera un match amical contre la Suède le 6 janvier 2026 avant d’affronter le Canada, la Suède et la Hongrie durant les joutes mondiales. /rce