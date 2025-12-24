Phileas Lachat et Nolan Cattin tiennent leur ticket pour le Mondial M20

Les deux hockeyeurs jurassiens ont été sélectionnés pour participer au Mondial M20 qui se ...
Phileas Lachat et Nolan Cattin tiennent leur ticket pour le Mondial M20

Les deux hockeyeurs jurassiens ont été sélectionnés pour participer au Mondial M20 qui se tiendra dans le Minnesota dès le 26 décembre.

Le gardien vadais Phileas Lachat évolue actuellement aux États-Unis. (Photo d'archives : Mauricette Schnider.) Le gardien vadais Phileas Lachat évolue actuellement aux États-Unis. (Photo d'archives : Mauricette Schnider.)

Deux hockeyeurs jurassiens font partie des 25 joueurs sélectionnés pour disputer les Championnats du monde des moins de 20 ans au Minnesota. L’entraineur de la sélection nationale Jan Cadieux a défini ce mercredi son contingent après trois matches de préparation. L’attaquant taignon du HC Bienne Nolan Cattin et le gardien vadais qui joue aux Etats-Unis Phileas Lachat s’envoleront donc pour le Minnesota. L’équipe nationale affrontera, dans l’arène du Minnesota Wild, les États-Unis, la Suède, l’Allemagne et la Slovaquie dans le groupe A. Les Championnats du monde des moins de 20 ans débutent ce vendredi 26 décembre. /mlm


 

Actualités suivantes

Cadieux a fait son choix

Cadieux a fait son choix

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 10:17

Une « HCA Academy Arena » baptisée à Porrentruy

Une « HCA Academy Arena » baptisée à Porrentruy

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 08:57

Josi et les Predators sur leur lancée

Josi et les Predators sur leur lancée

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 07:08

Jonathan Hazen jouera sa troisième Coupe Spengler

Jonathan Hazen jouera sa troisième Coupe Spengler

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 23:12

Articles les plus lus

Jonathan Hazen jouera sa troisième Coupe Spengler

Jonathan Hazen jouera sa troisième Coupe Spengler

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 23:12

Josi et les Predators sur leur lancée

Josi et les Predators sur leur lancée

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 07:08

Une magnifique réaction pour finir 2025 en beauté

Une magnifique réaction pour finir 2025 en beauté

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 08:41

Une « HCA Academy Arena » baptisée à Porrentruy

Une « HCA Academy Arena » baptisée à Porrentruy

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 08:57

Quatre hockeyeurs du HCA aux Jeux olympiques

Quatre hockeyeurs du HCA aux Jeux olympiques

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 16:12

Jonathan Hazen jouera sa troisième Coupe Spengler

Jonathan Hazen jouera sa troisième Coupe Spengler

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 23:12

Josi et les Predators sur leur lancée

Josi et les Predators sur leur lancée

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 07:08

Une magnifique réaction pour finir 2025 en beauté

Une magnifique réaction pour finir 2025 en beauté

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 08:41

Et le HCA s’écroula…

Et le HCA s’écroula…

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 00:30

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

NHL: Le Zurichois Suter perd son 400e match de saison régulière

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 08:36

Quatre hockeyeurs du HCA aux Jeux olympiques

Quatre hockeyeurs du HCA aux Jeux olympiques

Hockey    Actualisé le 23.12.2025 - 16:12

Une magnifique réaction pour finir 2025 en beauté

Une magnifique réaction pour finir 2025 en beauté

Hockey    Actualisé le 24.12.2025 - 08:41