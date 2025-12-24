Phileas Lachat et Nolan Cattin tiennent leur ticket pour le Mondial M20

Deux hockeyeurs jurassiens font partie des 25 joueurs sélectionnés pour disputer les Championnats du monde des moins de 20 ans au Minnesota. L’entraineur de la sélection nationale Jan Cadieux a défini ce mercredi son contingent après trois matches de préparation. L’attaquant taignon du HC Bienne Nolan Cattin et le gardien vadais qui joue aux Etats-Unis Phileas Lachat s’envoleront donc pour le Minnesota. L’équipe nationale affrontera, dans l’arène du Minnesota Wild, les États-Unis, la Suède, l’Allemagne et la Slovaquie dans le groupe A. Les Championnats du monde des moins de 20 ans débutent ce vendredi 26 décembre. /mlm