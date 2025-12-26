« C’est un rêve qui se réalise » pour Nolan Cattin

Un autre Jurassien sera de la partie. Phileas Lachat qui joue dans le championnat américain junior (USHL) a lui aussi été sélectionné. Ce Championnat du monde des moins de 20 ans est une vitrine unique pour se mettre en valeur quand on est un hockeyeur prometteur. C’est ce que confirme Jérémie Gailland, ancien joueur, aujourd’hui agent de plusieurs sélectionnés dans l’équipe de Suisse et qui travaille pour l’agence suisse The 6ix Sports Leadership : « En Suisse, on est moins habitué, mais au Canada et aux États-Unis, c’est un gros évènement et dans le Minnesota, les gens sont de vrais fans de hockey, comme s’ils étaient Canadiens ! » Le Valaisan estime que presque toutes les pépites du hockey mondial sont présentes. La principale vedette de la compétition pourrait bien être le Canadien Gavin McKenna (18 ans). « Il pourrait être le numéro un de la prochaine draft de NHL. »