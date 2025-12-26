« C’est un rêve qui se réalise » pour Nolan Cattin

Le championnat de National League de hockey sur glace est en pause, mais certains vivent des moments intenses. C’est le cas de Nolan Cattin. Le Franc-Montagnard qui porte les couleurs du HC Bienne se prépare à entamer demain soir le Championnat du monde junior aux États-Unis. À 19 ans, le jeune attaquant s’apprête à accomplir un des rêves de sa carrière. « Il y a beaucoup de visibilité. De nombreux managers (GM) regardent et si on fait bien c’est intéressant. » L’an dernier, Nolan Cattin avait connu une grosse désillusion en n’étant pas retenu pour ce tournoi mondial.
Nolan Cattin : « C’est un accomplissement. »
Un autre Jurassien sera de la partie. Phileas Lachat qui joue dans le championnat américain junior (USHL) a lui aussi été sélectionné. Ce Championnat du monde des moins de 20 ans est une vitrine unique pour se mettre en valeur quand on est un hockeyeur prometteur. C’est ce que confirme Jérémie Gailland, ancien joueur, aujourd’hui agent de plusieurs sélectionnés dans l’équipe de Suisse et qui travaille pour l’agence suisse The 6ix Sports Leadership : « En Suisse, on est moins habitué, mais au Canada et aux États-Unis, c’est un gros évènement et dans le Minnesota, les gens sont de vrais fans de hockey, comme s’ils étaient Canadiens ! » Le Valaisan estime que presque toutes les pépites du hockey mondial sont présentes. La principale vedette de la compétition pourrait bien être le Canadien Gavin McKenna (18 ans). « Il pourrait être le numéro un de la prochaine draft de NHL. »
Jérémie Gailland : « Pratiquement toutes les stars de demain sont présentes. »
Équipe de Suisse prometteuse
Pour ce qui est de l’équipe de Suisse, Jérémie Gailland estime qu’elle a tout en main pour bien figurer : « Les 2006 sont une des meilleures cuvées depuis plusieurs années. En défense notamment, il y a de grands talents. » Contrairement à certaines années, bon nombre de joueurs helvétiques ont un rôle au sein d’une formation de National League. « Il faudra travailler fort, plus que les autres nations. En Suisse, il y a quand même moins de talents que chez les Suédois, les Canadiens ou les Américains », prévient l’ancien joueur. Premier match pour l’équipe de Suisse samedi soir à minuit contre les États-Unis. /rce