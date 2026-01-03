La Suisse et ses Jurassiens échouent en quart de finale du Mondial M20

Une expérience enrichissante pour Nolan Cattin et Phileas Lachat aux États-Unis. Les deux Jurassiens ont pris part au championnat du monde de hockey sur glace des moins de 20 ans avec l’équipe de Suisse. La Nati s’est inclinée en quarts de finale face à la République tchèque 6-2 dans la nuit de vendredi à samedi. L'exploit était pourtant encore à portée de main des Helvètes à la mi-match. La Suisse menait en effet 2-1 à la 27e dans la Grand Casino Arena de St-Paul grâce à des buts signés Leon Muggli (1-0, 4e) et Jamiro Reber (2-1, 27e). Mais elle a craqué juste après en encaissant trois buts consécutifs entre la 31e et la 36e.

Les espoirs helvétiques, qui ont concédé deux buts supplémentaires au troisième tiers, ont ainsi atteint leur objectif minimal avec cette accession aux quarts de finale. Mais la Suisse, qui ne s'est plus hissée dans le dernier carré de cette épreuve depuis 2019, espérait mieux.