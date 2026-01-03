La Suisse et ses Jurassiens échouent en quart de finale du Mondial M20

L'équipe de Suisse a terminé son aventure en quarts de finale du championnat du monde des moins de 20 ans aux États-Unis. Les hockeyeurs helvètes se sont inclinés 6-2 devant la République tchèque vendredi. Le Taignon Nolan Cattin et le Vadais Phileas Lachat étaient dans le groupe de la Nati et veulent retenir le positif.
Une expérience enrichissante pour Nolan Cattin et Phileas Lachat aux États-Unis. Les deux Jurassiens ont pris part au championnat du monde de hockey sur glace des moins de 20 ans avec l’équipe de Suisse. La Nati s’est inclinée en quarts de finale face à la République tchèque 6-2 dans la nuit de vendredi à samedi. L'exploit était pourtant encore à portée de main des Helvètes à la mi-match. La Suisse menait en effet 2-1 à la 27e dans la Grand Casino Arena de St-Paul grâce à des buts signés Leon Muggli (1-0, 4e) et Jamiro Reber (2-1, 27e). Mais elle a craqué juste après en encaissant trois buts consécutifs entre la 31e et la 36e.Les espoirs helvétiques, qui ont concédé deux buts supplémentaires au troisième tiers, ont ainsi atteint leur objectif minimal avec cette accession aux quarts de finale. Mais la Suisse, qui ne s'est plus hissée dans le dernier carré de cette épreuve depuis 2019, espérait mieux.
Nolan Cattin : « J’ai envie d’apprendre de tout ce que j’ai vu. »
Une expérience enrichissante pour deux Jurassiens
Deux hockeyeurs jurassiens ont été de la partie aux États-Unis. Le Taignon Nolan Cattin a été aligné en quatrième ligne lors des cinq matches disputés par la Suisse. « Je pense qu’on a fait notre moins bon match du tournoi donc c’est frustrant, surtout qu’on a une des meilleures défenses du tournoi », analyse l’attaquant du HC Bienne. Il se réjouit malgré tout de l’expérience récoltée au Minnesota : « J’ai envie d’apprendre de tout ce que j’ai vu pendant un mois pour passer un step. »
De son côté, le Vadais Phileas Lachat n’a pas disputé la moindre minute dans ce Mondial. « Ce n’est pas facile en tant que gardien. Il faut accepter son rôle et essayer d’être un bon gars dans le vestiaire. Même si je n’ai pas joué, ça m’a apporté énormément », souligne celui qui évolue dans le championnat américain junior. /cra-ATS