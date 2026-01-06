Le rêve canadien d’Alexane et Naya, du HCA à l’équipe de Suisse

Alexane Juillard et Naya Mohni, qui évoluent avec les U16 élites du HC Ajoie, disputeront ces ...
Le rêve canadien d’Alexane et Naya, du HCA à l’équipe de Suisse

Alexane Juillard et Naya Mohni, qui évoluent avec les U16 élites du HC Ajoie, disputeront ces prochains jours le Championnat du monde de hockey sur glace des moins de 18 ans au Canada. Entretien. 

Deux Jurassiennes patineront pour la Suisse au Canada. (Photo : archive, Jonathan Vallat.) Deux Jurassiennes patineront pour la Suisse au Canada. (Photo : archive, Jonathan Vallat.)

Deux Jurassiennes porteront les couleurs de l’équipe de Suisse de hockey sur glace au Championnat du monde U18 qui débute samedi au Canada. Alexane Juillard et Naya Mohni, 17 et 15 ans, évoluent toutes deux avec les U16 élites du HC Ajoie. Alexane porte aussi les couleurs de Lyss en Ligue B et Naya joue aussi avec Berne en Ligue A. Elles s’apprêtent à disputer leur première compétition à un tel niveau. C’est l’entraîneure de la Suisse, Melanie Häfliger, qui a annoncé sa sélection à Alexane : « J'avais ce petit espoir. La coach m'a appelée et c'était vraiment une bonne nouvelle ». « C'est incroyable de faire le Championnat du monde, surtout au Canada, c'est une immense chance », se réjouit aussi Naya. Les deux coéquipières en club pourront compter l’une sur l’autre sous le maillot de l’équipe nationale : « Au HCA, on joue souvent dans la même ligne. Avec la Suisse, on n'est pas beaucoup de Romandes donc le fait d'avoir Naya c'est vraiment cool », explique Alexane. Les ambitions de l’équipe de Suisse seront grandes au Canada : « On aimerait viser la première place mais on verra ce que ça donne. L'idéal, ce serait d'être repérée par des agences et pouvoir discuter sur le futur, pouvoir jouer dans un club au Canada », espère Naya. L’équipe de Suisse des moins de 18 ans débutera son championnat samedi contre le Canada, pays-hôte, et affrontera ensuite la Suède et la Hongrie dans le groupe A. /mmi

Entretien avec les deux Jurassiennes. 

