Yannick Rebetez responsable du scouting au HCA

L’ancien arbitre et agent de joueur a officiellement intégré depuis le début de l’année la ...
Yannick Rebetez responsable du scouting au HCA

L’ancien arbitre et agent de joueur a officiellement intégré depuis le début de l’année la cellule de recrutement du HC Ajoie qui annonce par ailleurs l’arrivée de l’entrepreneur Maxime Guenat au conseil d’administration.

Deux nouveaux visages font leur apparition dans l'organigramme du HC Ajoie. (Photo d'illustration : Georges Henz). Deux nouveaux visages font leur apparition dans l'organigramme du HC Ajoie. (Photo d'illustration : Georges Henz).

Le HC Ajoie annonce ce mardi l’engagement d’un responsable du scouting en la personne de Yannick Rebetez. Ancien arbitre devenu agent de joueurs, le Jurassien « officie depuis le début de l’année dans un rôle de soutien au directeur sportif Julien Vauclair pour la détection de jeunes talents », informe le club ajoulot de National League. Le conseil d’administration du HCA s’étoffe également d’un septième membre avec l’arrivée de Maxime Guenat, jeune entrepreneur de 34 ans passionné de sport. /comm-jpi


 

