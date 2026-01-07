Pas de hockeyeuse jurassienne aux JO

La sélection helvétique a été publiée ce mercredi et on ne recense aucune Jurassienne pour ...
La sélection helvétique a été publiée ce mercredi et on ne recense aucune Jurassienne pour les joutes olympiques qui auront lieu en février en Italie.

Le Jura ne comptera aucune représentante lors du tournoi féminin olympique de hockey sur glace. (Photo : illustration Jonathan Vallat) Le Jura ne comptera aucune représentante lors du tournoi féminin olympique de hockey sur glace. (Photo : illustration Jonathan Vallat)

C’était attendu, c’est à présent confirmé : aucune hockeyeuse jurassienne ne représentera notre coin de pays au tournoi olympique de février. La sélection de Colin Muller a été dévoilée ce mercredi. 20 joueuses de champ et trois gardiennes participeront à ces joutes. Parmi les joueuses retenues, 15 évoluent dans le championnat de Suisse, dont six à Zoug, sept en Amérique du Nord et une en Suède. Jade Surdez, Amélie Jobin, Laura Desboeufs et Emma Christe n’ont donc pas séduit le staff helvétique. Cindy Joray, elle, avait annoncé sa retraite internationale. /mle


 

