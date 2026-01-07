C’était attendu, c’est à présent confirmé : aucune hockeyeuse jurassienne ne représentera notre coin de pays au tournoi olympique de février. La sélection de Colin Muller a été dévoilée ce mercredi. 20 joueuses de champ et trois gardiennes participeront à ces joutes. Parmi les joueuses retenues, 15 évoluent dans le championnat de Suisse, dont six à Zoug, sept en Amérique du Nord et une en Suède. Jade Surdez, Amélie Jobin, Laura Desboeufs et Emma Christe n’ont donc pas séduit le staff helvétique. Cindy Joray, elle, avait annoncé sa retraite internationale. /mle
Pas de hockeyeuse jurassienne aux JO
La sélection helvétique a été publiée ce mercredi et on ne recense aucune Jurassienne pour ...
RFJ
Actualités suivantes
Le rêve canadien d’Alexane et Naya, du HCA à l’équipe de Suisse
Hockey • Actualisé le 06.01.2026 - 10:12
Articles les plus lus
Le rêve canadien d’Alexane et Naya, du HCA à l’équipe de Suisse
Hockey • Actualisé le 06.01.2026 - 10:12
Le rêve canadien d’Alexane et Naya, du HCA à l’équipe de Suisse
Hockey • Actualisé le 06.01.2026 - 10:12