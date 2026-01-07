Pas de hockeyeuse jurassienne aux JO

C’était attendu, c’est à présent confirmé : aucune hockeyeuse jurassienne ne représentera notre coin de pays au tournoi olympique de février. La sélection de Colin Muller a été dévoilée ce mercredi. 20 joueuses de champ et trois gardiennes participeront à ces joutes. Parmi les joueuses retenues, 15 évoluent dans le championnat de Suisse, dont six à Zoug, sept en Amérique du Nord et une en Suède. Jade Surdez, Amélie Jobin, Laura Desboeufs et Emma Christe n’ont donc pas séduit le staff helvétique. Cindy Joray, elle, avait annoncé sa retraite internationale. /mle