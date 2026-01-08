Courte mais précieuse victoire du HCFM

Le HC Franches-Montagnes s’est imposé 2-1 à Thoune mercredi soir. Ce succès lui permet de conforter ...
Le HC Franches-Montagnes s’est imposé 2-1 à Thoune mercredi soir. Ce succès lui permet de conforter sa place parmi les quatre premiers du classement de MyHockey League.

Le but de Colin Loeffel a permis au HCFM de l'emporter mercredi soir. (Photo : archives Georges Henz) Le but de Colin Loeffel a permis au HCFM de l'emporter mercredi soir. (Photo : archives Georges Henz)

Un avant-goût de play-off a été savouré par le HC Franches-Montagnes. L’équipe taignonne s’est imposée au forceps 2-1, mercredi soir, sur la glace de Thoune, en MyHockey League. Dans une rencontre tendue et indécise, le HCFM a pris les devants grâce à son jeu de puissance. Lee Roberts a profité du travail préparatoire d’Arnaud Schnegg pour permettre aux Jurassiens de prendre les devants (15e). Le jeu s’est ensuite durci et les Bernois ont rétabli la parité peu après la mi-match. Malgré deux minutes pleines à 5 contre 3, le HCFM n’est pas parvenu à reprendre l’avantage dans la foulée. Il a fallu attendre la 47e minute de jeu et la réussite de Colin Loeffel. La fin de match n’a toutefois pas été de tout repos. Bien au contraire. Le portier franc-montagnard Hugo Cerviño a dû être remplacé par Ludovic Hauser à deux minutes de la fin du match. Ce dernier a fait face avec succès aux derniers assauts d’Oberlandais qui ont patiné à 5 contre 4 puis à 6 contre 4 dans les derniers instants de cette rencontre. Au final, Franches-Montagnes a pu savourer un succès, son quatrième de rang, qui lui permet de conforter sa place sur le podium de MyHockey League et de prendre dix points d’avance sur son adversaire du soir qui pointe au 5e rang. Il a aussi démontré toute sa solidité défensive dans cette partie. /mle


 

