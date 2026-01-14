Le HCA signe sa première victoire en 2026

Victoire et soulagement pour le HC Ajoie. Sans briller, l'équipe jurassienne a assuré l'essentiel : elle a signé sa première victoire de 2026 en National League de hockey sur glace. Elle a battu Langnau 2-1 après les tirs au but. Le HCA doit ce succès à son gardien Damiano Ciaccio, impérial dans le jeu et pendant la séance de tirs au but. Développement suit. /mle