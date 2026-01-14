Le HCA signe sa première victoire en 2026

L'équipe jurassienne s'est imposée 2-1 aux tirs au but contre Langnau.
Le HCA signe sa première victoire en 2026

L'équipe jurassienne s'est imposée 2-1 aux tirs au but contre Langnau.

Greg Ireland. Image d'archive Greg Ireland. Image d'archive

Victoire et soulagement pour le HC Ajoie. Sans briller, l'équipe jurassienne a assuré l'essentiel : elle a signé sa première victoire de 2026 en National League de hockey sur glace. Elle a battu Langnau 2-1 après les tirs au but. Le HCA doit ce succès à son gardien Damiano Ciaccio, impérial dans le jeu et pendant la séance de tirs au but. Développement suit. /mle


 

Actualités suivantes

National League: Genève-Servette s'impose sur la glace du LHC

National League: Genève-Servette s'impose sur la glace du LHC

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 22:22

National League: Jamiro Reber rejoint Fribourg avec effet immédiat

National League: Jamiro Reber rejoint Fribourg avec effet immédiat

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 13:28

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 08:40

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Hockey    Actualisé le 13.01.2026 - 22:18

Articles les plus lus

NHL: 10 victoires de suite pour Tampa Bay

NHL: 10 victoires de suite pour Tampa Bay

Hockey    Actualisé le 13.01.2026 - 08:22

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Hockey    Actualisé le 13.01.2026 - 22:18

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 08:40

National League: Jamiro Reber rejoint Fribourg avec effet immédiat

National League: Jamiro Reber rejoint Fribourg avec effet immédiat

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 13:28

NHL: Roman Josi a vécu une soirée à trois points

NHL: Roman Josi a vécu une soirée à trois points

Hockey    Actualisé le 12.01.2026 - 08:09

NHL: 10 victoires de suite pour Tampa Bay

NHL: 10 victoires de suite pour Tampa Bay

Hockey    Actualisé le 13.01.2026 - 08:22

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Ldc: Zoug battu par Lulea lors de la demi-finale aller

Hockey    Actualisé le 13.01.2026 - 22:18

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

NHL: Roman Josi réalise un doublé avec les Predators

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 08:40

Un 9e succès consécutif pour Tampa Bay

Un 9e succès consécutif pour Tampa Bay

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 07:15

National League: les Zurich Lions gagnent le derby contre Kloten

National League: les Zurich Lions gagnent le derby contre Kloten

Hockey    Actualisé le 11.01.2026 - 22:03

NHL: Roman Josi a vécu une soirée à trois points

NHL: Roman Josi a vécu une soirée à trois points

Hockey    Actualisé le 12.01.2026 - 08:09

NHL: 10 victoires de suite pour Tampa Bay

NHL: 10 victoires de suite pour Tampa Bay

Hockey    Actualisé le 13.01.2026 - 08:22