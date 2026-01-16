Fin de l’aventure en quart de finale pour Alexane Juillard et Naya Mohni

L’aventure s’arrête en quart de finale pour la Suisse et ses Jurassiennes au Championnat du monde des moins de 18 ans. Les Helvètes se sont inclinées 2-1 contre la République tchèque jeudi au Canada. Les Jurassiennes Alexane Juillard et Naya Mohni étaient alignées lors de cette rencontre.

En phase de groupe, les deux joueuses qui évoluent habituellement avec les U16 élites du HC Ajoie et leurs coéquipières avaient terminé à la troisième place de leur groupe. Après deux défaites contre le Canada (9-0) et la Suède (3-0), la sélection helvétique avait battu la Hongrie (2-0) à Cape Breton. Les deux Ajoulotes n’ont pas griffé la glace plus de deux minutes par rencontre. /fwo