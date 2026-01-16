Fin de l’aventure en quart de finale pour Alexane Juillard et Naya Mohni

L’équipe de Suisse des deux Jurassiennes s’est inclinée en quart de finale du Championnat ...
Fin de l’aventure en quart de finale pour Alexane Juillard et Naya Mohni

L’équipe de Suisse des deux Jurassiennes s’est inclinée en quart de finale du Championnat du monde de hockey sur glace des moins de 18 ans jeudi 2-1 contre la République tchèque au Canada.

L'aventure des jeunes Suissesses s'est arrêtée en quart de finale au Championnat du monde des moins de 18 ans. (Photo : Jonathan Vallat) L'aventure des jeunes Suissesses s'est arrêtée en quart de finale au Championnat du monde des moins de 18 ans. (Photo : Jonathan Vallat)

L’aventure s’arrête en quart de finale pour la Suisse et ses Jurassiennes au Championnat du monde des moins de 18 ans. Les Helvètes se sont inclinées 2-1 contre la République tchèque jeudi au Canada. Les Jurassiennes Alexane Juillard et Naya Mohni étaient alignées lors de cette rencontre.

En phase de groupe, les deux joueuses qui évoluent habituellement avec les U16 élites du HC Ajoie et leurs coéquipières avaient terminé à la troisième place de leur groupe. Après deux défaites contre le Canada (9-0) et la Suède (3-0), la sélection helvétique avait battu la Hongrie (2-0) à Cape Breton. Les deux Ajoulotes n’ont pas griffé la glace plus de deux minutes par rencontre. /fwo


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Les Jets poursuivent leur retour en grâce

Les Jets poursuivent leur retour en grâce

Hockey    Actualisé le 16.01.2026 - 08:31

Bienne gagne mais perd un point

Bienne gagne mais perd un point

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 22:33

Un 9e étranger à Fribourg

Un 9e étranger à Fribourg

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 16:54

Juha-Pekka Hytönen sur le départ ?

Juha-Pekka Hytönen sur le départ ?

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 15:19

Articles les plus lus

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 08:03

Juha-Pekka Hytönen sur le départ ?

Juha-Pekka Hytönen sur le départ ?

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 15:19

Un 9e étranger à Fribourg

Un 9e étranger à Fribourg

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 16:54

Bienne gagne mais perd un point

Bienne gagne mais perd un point

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 22:33

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 08:03

Le HC Franches-Montagnes partage la tête de MyHockey League

Le HC Franches-Montagnes partage la tête de MyHockey League

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 08:18

Juha-Pekka Hytönen sur le départ ?

Juha-Pekka Hytönen sur le départ ?

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 15:19

Un 9e étranger à Fribourg

Un 9e étranger à Fribourg

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 16:54

National League: Genève-Servette s'impose sur la glace du LHC

National League: Genève-Servette s'impose sur la glace du LHC

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 22:22

Le HCA signe sa première victoire en 2026

Le HCA signe sa première victoire en 2026

Hockey    Actualisé le 14.01.2026 - 23:54

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

NHL: Nico Hischier signe un doublé providentiel pour les Devils

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 08:03

Le HC Franches-Montagnes partage la tête de MyHockey League

Le HC Franches-Montagnes partage la tête de MyHockey League

Hockey    Actualisé le 15.01.2026 - 08:18