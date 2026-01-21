Ancien joueur du HCA, Sebastian Wännström rejoint le HCC

C’est une vieille connaissance du HC Ajoie qui retrouve notre région. Sebastian Wännström s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le HC La Chaux-de-Fonds en Swiss League de hockey sur glace. L’attaquant de 34 ans avait patiné avec le HCA en National League lors de la saison 2021-2022. Il était arrivé en cours d’exercice et avait inscrit neuf points en 19 rencontres. Wännström vit jusqu’à présent une saison difficile avec seulement neuf matches joués en Suède.





Teppo Kivelä succède à Louis Matte

Le HC La Chaux-de-Fonds a par ailleurs dévoilé ce mercredi l’identité de son nouvel entraîneur. Teppo Kivelä débarque dans les Montagnes neuchâteloises, quelques jours après l'éviction de Louis Matte. Ce Finlandais de 58 ans était actif dernièrement dans le championnat italien. Il a été limogé par son club de Gherdëina. Avant cela, Teppo Kivelä était déjà passé par la Swiss League où il avait été à la tête de Winterthour pendant un peu plus de trois ans. Il avait aussi œuvré en tant qu’assistant avec l’équipe nationale italienne. Le Nordique s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec le HCC. /mle