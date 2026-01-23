Grâce aux parades de Damiano Ciaccio qui a fait des miracles, les hommes de Greg Ireland ont fait tomber le huitième du classement de National League. Ils ont gagné 3 à 2 vendredi à Langnau Tigers. Prochain match, samedi à la maison contre Kloten. Un rendez-vous à vivre en direct sur RFJ dès 19h30.
Le HC Ajoie s’impose à Langnau 3 à 2
Les Jurassiens ont ainsi confirmé leur succès décroché à domicile face à ce même adversaire ...
RFJ
