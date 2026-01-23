Le plaisir et la solidarité comme valeurs du HC Bonabé Dogs

Rechausser les patins pour le plaisir et la bonne cause. C’est l’objectif du HC Bonabé Dogs qui a été fondé il y a environ un an par Pascal Bourquard Jr. Cette équipe réunit d’anciennes gloires du hockey jurassien mais aussi d’autres personnalités venant de différents domaines. Elle est composée d’une trentaine de joueurs qui se retrouvent trois fois par mois à la patinoire de Porrentruy.

Julien et Tristan Vauclair, Jordan Hauert ou encore Steven Barras font partie de cette formation. Ils évoquent tous le plaisir de retrouver la glace avec d’anciens « potes de hockey ». Un côté compétitif reste toutefois bien présent pour ces légendes régionales qui n’hésite pas à chambrer leurs coéquipiers. Nous avons rencontré le HC Bonabé Dogs lors d’un entrainement.