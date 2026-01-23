Le plaisir et la solidarité comme valeurs du HC Bonabé Dogs

Rechausser les patins pour le plaisir et la bonne cause. C’est l’objectif du HC Bonabé Dogs qui a été fondé il y a environ un an par Pascal Bourquard Jr. Cette équipe réunit d’anciennes gloires du hockey jurassien mais aussi d’autres personnalités venant de différents domaines. Elle est composée d’une trentaine de joueurs qui se retrouvent trois fois par mois à la patinoire de Porrentruy.
Julien et Tristan Vauclair, Jordan Hauert ou encore Steven Barras font partie de cette formation. Ils évoquent tous le plaisir de retrouver la glace avec d’anciens « potes de hockey ». Un côté compétitif reste toutefois bien présent pour ces légendes régionales qui n’hésite pas à chambrer leurs coéquipiers. Nous avons rencontré le HC Bonabé Dogs lors d’un entrainement.
Notre reportage :
Un projet qui se veut également solidaire
Le HC Bonabé Dogs cherche à redistribuer des fonds pour soutenir des associations. Il a récemment donné 10'000 francs à l'AJAFEC, association active auprès des enfants atteints du cancer. Les frais sportifs sont pris en charge par la Fondation Bonabé Sports, qui a lancé cette équipe de hockey sur glace, et chaque joueur donne « ce qu’il veut ». « C’est cette action solidaire qui donne beaucoup de sens à ce que l’on fait. L’intégralité de l’argent repart à des associations », explique le vice-président de la fondation et joueur du HC Bonabé Dogs Martin Braichet. /fwo