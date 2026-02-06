Emils Veckatkins prêté au HC Sierre

Emils Veckatkins jouera avec le HC Sierre. Le jeune ailier du HC Ajoie est prêté au club valaisan, leader de Swiss League, dès ce week-end via une licence B, d’après une annonce faite par le HCA ce vendredi. Le Letton à licence suisse de 21 ans pourra toutefois être rappelé par le club jurassien à tout moment. Cette saison, Veckatkins peine à décoller, lui qui n’a réussi que deux assists en 36 matches. /mle