Emils Veckatkins prêté au HC Sierre

Le jeune attaquant de 21 ans évoluera dès ce week-end avec le leader de Swiss League.
Emils Veckatkins prêté au HC Sierre

Le jeune attaquant de 21 ans évoluera dès ce week-end avec le leader de Swiss League.

L'Ajoulot Emils Veckatkins patinera dès à présent en Swiss League avec Sierre. (Photo : archives Georges Henz) L'Ajoulot Emils Veckatkins patinera dès à présent en Swiss League avec Sierre. (Photo : archives Georges Henz)

Emils Veckatkins jouera avec le HC Sierre. Le jeune ailier du HC Ajoie est prêté au club valaisan, leader de Swiss League, dès ce week-end via une licence B, d’après une annonce faite par le HCA ce vendredi. Le Letton à licence suisse de 21 ans pourra toutefois être rappelé par le club jurassien à tout moment. Cette saison, Veckatkins peine à décoller, lui qui n’a réussi que deux assists en 36 matches. /mle


 

Fait partie du dossier «HC Ajoie»

Rubriques du dossier
Du changement pour le restaurant de la patinoire à Porrentruy

Du changement pour le restaurant de la patinoire à Porrentruy

Le HCA s'endort dans la tanière de l'Ours

Le HCA s'endort dans la tanière de l'Ours

Un train spécial conduit plus de 600 supporters du HCA à Berne

Un train spécial conduit plus de 600 supporters du HCA à Berne

Rapperswil éteint un pâle HC Ajoie

Rapperswil éteint un pâle HC Ajoie

Actualités suivantes

Nouvelle défaite des Devils malgré un but d'Hischier

Nouvelle défaite des Devils malgré un but d'Hischier

Hockey    Actualisé le 06.02.2026 - 08:44

NHL: Josi et Fiala défaits mais auteurs de deux points

NHL: Josi et Fiala défaits mais auteurs de deux points

Hockey    Actualisé le 05.02.2026 - 08:44

Le HC Franches-Montagnes perd de précieuses plumes

Le HC Franches-Montagnes perd de précieuses plumes

Hockey    Actualisé le 05.02.2026 - 05:36

Fribourg à 100 jours du Mondial de hockey

Fribourg à 100 jours du Mondial de hockey

Hockey    Actualisé le 04.02.2026 - 11:20

Articles les plus lus

Janis Moser et le Lightning grondent en tête

Janis Moser et le Lightning grondent en tête

Hockey    Actualisé le 04.02.2026 - 08:30

Fribourg à 100 jours du Mondial de hockey

Fribourg à 100 jours du Mondial de hockey

Hockey    Actualisé le 04.02.2026 - 11:20

Le HC Franches-Montagnes perd de précieuses plumes

Le HC Franches-Montagnes perd de précieuses plumes

Hockey    Actualisé le 05.02.2026 - 05:36

NHL: Josi et Fiala défaits mais auteurs de deux points

NHL: Josi et Fiala défaits mais auteurs de deux points

Hockey    Actualisé le 05.02.2026 - 08:44

Le soulagement d’Anthony Rouiller

Le soulagement d’Anthony Rouiller

Hockey    Actualisé le 03.02.2026 - 15:30

Janis Moser et le Lightning grondent en tête

Janis Moser et le Lightning grondent en tête

Hockey    Actualisé le 04.02.2026 - 08:30

Fribourg à 100 jours du Mondial de hockey

Fribourg à 100 jours du Mondial de hockey

Hockey    Actualisé le 04.02.2026 - 11:20

Le HC Franches-Montagnes perd de précieuses plumes

Le HC Franches-Montagnes perd de précieuses plumes

Hockey    Actualisé le 05.02.2026 - 05:36

La folle remontada du Lightning

La folle remontada du Lightning

Hockey    Actualisé le 02.02.2026 - 07:34

Josi brille, les Preds renversent St. Louis

Josi brille, les Preds renversent St. Louis

Hockey    Actualisé le 03.02.2026 - 07:09

Le soulagement d’Anthony Rouiller

Le soulagement d’Anthony Rouiller

Hockey    Actualisé le 03.02.2026 - 15:30

Janis Moser et le Lightning grondent en tête

Janis Moser et le Lightning grondent en tête

Hockey    Actualisé le 04.02.2026 - 08:30