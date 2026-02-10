Phileas Lachat en Swiss League

Retour en Suisse pour Phileas Lachat. Le gardien jurassien de 19 ans a été engagé par Olten pour la prochaine saison de Swiss League, selon une annonce faite mardi par le club soleurois de hockey sur glace. Il a évolué durant les deux dernières années dans le championnat junior nord-américain, récemment en USHL avec les Waterloo Black Hawks en Iowa. Appartenant au HC Bienne, Phileas Lachat est à disposition d’Olten avec effet immédiat via une licence B. Il portera déjà le maillot des Souris lors du déplacement de mardi soir à Viège. /comm-emu