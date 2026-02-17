Dernier but en Bleu pour Pierre-Edouard Bellemare

Le chapitre est à présent fermé... Pierre-Edouard Bellemare a disputé ce mardi son dernier match sous le maillot de l'équipe de France de hockey sur glace. L'attaquant du HC Ajoie et les Bleus ont perdu 5-1 contre l'Allemagne en 8e de finale du tournoi olympique. Le capitaine des Tricolores a d'ailleurs été le seul buteur de l'après-midi pour les Français, en réduisant le score à 3-1 à la 25e minute de jeu sur un centre dévié dans ses propres buts par un défenseur allemand. Pierre-Edouard Bellemare avait annoncé que ces Jeux olympiques marqueraient la fin de sa carrière internationale. L'expérimenté centre reviendra prochainement dans le Jura pour finir la saison sous les couleurs du HCA.

Hormis Pierre-Edouard Bellemare, les trois autres Ajoulots du clan français ont joué ce 8e de finale. Thomas Thiry était aligné en défense, Kevin Bozon en attaque, alors que le gardien Antoine Keller est entré en jeu après le premier tiers-temps. Le score était déjà de 3-0. /mle