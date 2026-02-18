Un nouveau Finlandais débarquera au HCA

Le HC Ajoie continue à miser sur la filière finlandaise. Ce mercredi, il annonce la signature de Kristian Tanus qui portera les couleurs du club jurassien de National League de hockey sur glace la saison prochaine. Cet attaquant polyvalent peut évoluer au centre comme à l’aile. Cette saison, avec Tappara Tampere, dans le championnat finlandais, il a comptabilisé 45 points en 43 rencontres. Il évolue d'ailleurs en première ligne au sein de l'équipe qui occupe la tête de la hiérarchie. A 25 ans, il vivra dans le Jura sa première expérience en dehors de son pays natal.

Kristian Tanus dispose d'une grande expérience dans son championnat. Il a disputé 386 rencontres de Liiga, accumulant 233 points. Ce joueur de poche (ndlr: il mesure 1m70) a remporté trois titres nationaux et le Championnat du monde des moins de 18 ans lors de la saison 2017-2018 aux côtés d'un certain Anttoni Honka. Il a aussi soulevé la Ligue des Champions en 2023 avec Tappara Tampere, sous les ordres de l'actuel entraîneur d'Ambri-Piotta Jussi Tapola. /comm-mle