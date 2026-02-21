Le HCFM se fait surprendre d’entrée

Le HC Franches-Montagnes a reçu un avertissement en ouverture des play-off de MyHockey League. Il s’est incliné 4-3 face à Langenthal samedi lors du 1er acte des quarts de finale. L’équipe de Gary Sheehan a encaissé l’ouverture du score à la 9e face à des Bernois attentistes. Elle a remis les pendules à l’heure cinq minutes plus tard, alors qu’elle patinait avec un homme de moins sur la glace, grâce à un but de son topscorer Arnaud Schnegg, bien servi par Loris Masini. Aucune des deux formations n’est parvenue à faire la différence dans le tiers médian où elles ont chacune concédé trois pénalités. Le HCFM a mis la pression et touché les montants adverses, avant de devoir faire face à des visiteurs entreprenants qui ont mis le gardien Hugo Cerviño à contribution.





Un dernier tiers animé

En début de dernière période, le portier des « sang et or » a laissé filer le puck entre ses jambes sur un tir qui a permis à Langenthal de repasser devant. L’équipe locale s’est remise en marche et a profité d’un essai de David Beuret dévié par un joueur adverse pour égaliser. Les deux formations ont ensuite pris leur chance pour tenter de faire tourner le match en leur faveur et ce sont les Bernois, 7es de la saison régulière après être passés par les play-in, qui ont trouvé la faille pour prendre l'avantage à la 52e, avant d’enfoncer le clou 101 secondes plus tard. Les Taignons sont immédiatement revenus à une longueur par l’intermédiaire de Karim Bouchareb, mais ont compromis leurs chances de recoller en concédant deux pénalités dans la foulée. « On a très bien commencé le match, je trouve qu’après deux semaines de pause les dix premières minutes étaient bonnes. On est devenu un peu nerveux après avoir pris le premier but et on a commis des fautes et concédé de pénalités complètement inutiles qu’on ne prend pas d’habitude. Sur les sept pénalités, on a cinq défenseurs qui sont punis, c’est beaucoup trop », regrettait l’entraineur du HCFM Gary Sheehan.