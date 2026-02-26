Le HCFM déjà éliminé !

Stupeur au Centre de Loisirs de Saignelégier pour les 740 spectateurs qui espéraient assister à un réveil des Taignons. Dos au mur avant le coup d’envoi après deux défaites, le HC Franches-Montagnes s’est encore incliné 5-3 face à Langenthal et prend la porte dès les quarts de finale des play-off de MyHockey League après avoir terminé à une belle deuxième place en saison régulière.





Huit minutes fatales dans le tiers médian

Surpris dès le début du match par l’ouverture du score bernoise (6e), les Jurassiens ont traversé une zone de turbulence avant de retourner le score. D’abord en égalisant part Karim Bouchareb d’un superbe tir en lucarne à la conclusion d’une contre-attaque rondement menée (10e). Puis Nils Sejejs, peu après le retour des vestiaires, pensait lancer pour de bon la révolte franc-montagnarde d’un tir au poignet en permettant au HCFM de prendre les devants. Mais les Bernois ont profité d’un gros passage à vide des locaux pour planter trois buts en huit minutes (24e, 26e et 32e) ! Dans la foulée, le gardien Noah Paixao laissait sa place à Hugo Cervino, titulaire lors des deux premières manches.





Le HCFM en panne d'inspiration

Malgré un but plein de réussite d’Arnaud Schnegg pour réduire l’écart (37e), Langenthal profitait d’un power-play pour reprendre deux longueurs d’avance (40e) d’un tir à la bleue venant conclure un tiers médian à rebondissements. En s’appuyant sur sa solidité défensive pour contrôler les offensives taignonnes, Langenthal a su conserver son avance pour créer la surprise. Le HCFM, qui nourrissait d’autres espoirs après une saison régulière prometteuse, est déjà en vacances. /jpi