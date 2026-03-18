Le HC Ajoie mise sur quatre jeunes talents

Le contingent de National League du HC Ajoie prendra un sérieux coup de jeune. Le club jurassien de hockey sur glace annonce ce mercredi que quatre jeunes talents de notre région ont signé leur premier contrat pro. Les attaquants Lorin Froidevaux, Titouan Girardin, Noé Tarchini et Livio Christen ont paraphé une entente de deux saisons à Porrentruy avec une troisième en option. Le HCA se félicite de concrétiser « un nouveau jalon de sa stratégie de développement ».

Lorin Froidevaux, 21 ans, a commencé son cursus de formation dans le Jura avant de s’établir à Bienne. Lors de la saison 2024-2025, l’attaquant avait disputé 20 matches avec Olten en Swiss League. Lorin Froidevaux est revenu cet été dans le Jura où il a patiné dernièrement avec les U21 d’Ajoie (11 matches, 11 points) et le HC Franches-Montagnes (30 matches, 20 points) en MyHockey League. A 20 ans, Titouan Girardin a vécu toute sa formation au sein de l’académie du HCA. Cette saison, il a brillé avec la relève (67 points en 36 matches, meilleur compteur de saison régulière chez les U21 top) et séduit avec le HCFM (10 points en 12 matches).

Le HC Ajoie est aussi allé puiser directement chez le voisin biennois. Lui-aussi passé dans un premier temps par la formation jurassienne, Noé Tarchini (19 ans) sort d’une très belle saison en U21 avec le HCB. L’attaquant a récolté 21 points en 22 matches de saison régulière. Il a aussi réussi six points en Swiss League avec Bellinzone. Le Jurassien fait partie du cadre national des moins de 20 ans. Enfin, Livio Christen (20 ans) a suivi sa formation à Lyss, Berne et Bienne. Ces deux dernières saisons, il a principalement évolué avec les U21 élites du club seelandais et avec Olten. Il a aussi goûté à cinq matches de National League avec le HCB. Lors du dernier exercice, il était – et de très loin – le meilleur compteur de la catégorie des U21 élites avec 63 points en 37 matches de saison régulière. /comm-mle