Boris Herdener : « Je suis tombé amoureux de l’ambiance à Ambri »

La passion de Boris Herdener pour Ambri l’a frappé il y a une grosse dizaine d’années. Il avait assisté à un match à la Valascia (ndlr : ancienne patinoire) et « est tombé amoureux de ce club », avoue-t-il. Cette saison, par exemple, il a raté moins de cinq matches à domicile. « Dans la Curva, il y a des Suisses allemands, des Romands, des Tessinois. C’est une famille ou même une tribu. Il y a une ambiance incroyable, même si on perd. Plus on perd et plus on va chanter », raconte le résident des Enfers. Le HC Ajoie va donc faire face à une équipe soutenue par un public bouillant, même si l’année a été difficile pour le club avec de nombreux chamboulements et des résultats décevants. « La passion est toujours là et on va les encourager jusqu’au bout », assure encore Boris Herdener. Même s’il est profondément attaché à ses racines jurassiennes, son cœur sera tout de même tessinois durant cette série. « Mais ça va quand même être difficile de vivre ça », sourit le Taignon. /lge