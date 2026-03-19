Cindy Joray défend son titre avec passion

Cindy Joray et le CP Berne veulent conserver leur couronne nationale. L’équipe bernoise, avec son attaquante jurassienne, défient Zoug dès samedi en finale du championnat de Women’s hockey League.

Les Zougoises partent favorites, elles qui ont terminé la saison régulière en tête avec 20 points d’avance sur leur dauphine bernoise. Les joueuses de la capitale peuvent quant à elles capitaliser sur une certaine confiance, car elles ont battu les filles de Suisse centrale l’an dernier en finale. « Je m’attends à une finale disputée », déclare Cindy Joray. « Elles ont peut-être justement la pression de vouloir gagner, sachant qu’elles ont fait une saison incroyable cette année. Quant à nous, on a toujours cette pression, mais c’est une bonne pression de vouloir garder un titre à la maison », se convainc la joueuse de 32 ans.