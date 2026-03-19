Cindy Joray défend son titre avec passion

La hockeyeuse franc-montagnarde dispute dès samedi la finale de Women’s Hockey League. L’attaquante jurassienne et le CP Berne défieront Zoug.
Cindy Joray et le CP Berne veulent conserver leur couronne nationale. L’équipe bernoise, avec son attaquante jurassienne, défient Zoug dès samedi en finale du championnat de Women’s hockey League.Les Zougoises partent favorites, elles qui ont terminé la saison régulière en tête avec 20 points d’avance sur leur dauphine bernoise. Les joueuses de la capitale peuvent quant à elles capitaliser sur une certaine confiance, car elles ont battu les filles de Suisse centrale l’an dernier en finale. « Je m’attends à une finale disputée », déclare Cindy Joray. « Elles ont peut-être justement la pression de vouloir gagner, sachant qu’elles ont fait une saison incroyable cette année. Quant à nous, on a toujours cette pression, mais c’est une bonne pression de vouloir garder un titre à la maison », se convainc la joueuse de 32 ans.
Cindy Joray : « C’est vraiment une équipe très forte offensivement. »
Les fruits du travail et des sacrifices
A 32 ans, l’attaquante jurassienne vit sa… 14e saison en tant que hockeyeuse dans l’élite helvétique. Elle jouera sa quatrième finale de suite et s’en réjouit : « C’est une belle récompense pour tous les sacrifices qu’on fait à côté, notamment le travail », reconnaît-elle. Malgré les années qui défilent, la flamme reste vive : « C’est très compliqué d’arrêter un sport quand on est si passionnée. (…) On voit que le hockey féminin en Suisse progresse énormément. On a de plus en plus d’audience et de spectateurs à nos matches. C’est aussi une motivation supplémentaire », affirme Cindy Joray qui a déjà gagné dans sa carrière un titre national et une Coupe de Suisse. La Franc-Montagnarde - qui a accumulé 21 points en 28 rencontres de saison régulière - a reçu une offre pour une prolongation au CP Berne. La Jurassienne indique qu’elle va l’étudier, elle qui ne ferme en tout cas pas la porte à une saison supplémentaire. /mle