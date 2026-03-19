« La Bande du jeudi » retrace un moment d’histoire

Il y a dix ans, le HC Ajoie écrivait une des plus belles pages de son histoire. L'équipe jurassienne est devenue championne de Suisse de Ligue B le 1er avril 2016. Ce soir-là, le HCA a battu Rapperswil 4-2 dans un Voyeboeuf en furie pour s’adjuger la série sur le même score et soulever son premier trophée depuis bien longtemps. Avant cela, les hommes de Gary Sheehan avaient écarté La Chaux-de-Fonds et Olten dans des séries de play-off aussi indécises que palpitantes. « La Bande du jeudi » a accueilli plusieurs héros de cette période qui a marqué le club ajoulot et le sport de notre région. Vous pouvez notamment entendre Steven Barras, Jordane Hauert, ainsi que Philip-Michaël Devos, Jonathan Hazen et Gauthier Descloux. Tous retracent une épopée sportive et humaine hors du commun. Notre podcast est à écouter ici. /mle