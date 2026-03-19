« La Bande du jeudi » retrace un moment d’histoire

Notre podcast dédié au HC Ajoie consacre son numéro de cette semaine aux dix ans du sacre en ...
« La Bande du jeudi » retrace un moment d’histoire

Notre podcast dédié au HC Ajoie consacre son numéro de cette semaine aux dix ans du sacre en Ligue B. Séquences souvenirs et émotions.

Steven Barras (en bas à gauche) et Jordane Hauert (en bas à droite) ont participé à La Bande du jeudi en compagnie de Yann Voillat (consultant, en bas au centre), de Cyprien Lovis (journaliste à RFJ, en haut à gauche), de Raffi Kouyoumdjian (journaliste au QJ, en haut au milieu) et de Michel Leoni (journaliste à RFJ, en haut à droite). Steven Barras (en bas à gauche) et Jordane Hauert (en bas à droite) ont participé à La Bande du jeudi en compagnie de Yann Voillat (consultant, en bas au centre), de Cyprien Lovis (journaliste à RFJ, en haut à gauche), de Raffi Kouyoumdjian (journaliste au QJ, en haut au milieu) et de Michel Leoni (journaliste à RFJ, en haut à droite).

Il y a dix ans, le HC Ajoie écrivait une des plus belles pages de son histoire. L'équipe jurassienne est devenue championne de Suisse de Ligue B le 1er avril 2016. Ce soir-là, le HCA a battu Rapperswil 4-2 dans un Voyeboeuf en furie pour s’adjuger la série sur le même score et soulever son premier trophée depuis bien longtemps. Avant cela, les hommes de Gary Sheehan avaient écarté La Chaux-de-Fonds et Olten dans des séries de play-off aussi indécises que palpitantes. « La Bande du jeudi » a accueilli plusieurs héros de cette période qui a marqué le club ajoulot et le sport de notre région. Vous pouvez notamment entendre Steven Barras, Jordane Hauert, ainsi que Philip-Michaël Devos, Jonathan Hazen et Gauthier Descloux. Tous retracent une épopée sportive et humaine hors du commun. Notre podcast est à écouter ici. /mle


 

Actualités suivantes

Cindy Joray défend son titre avec passion

Cindy Joray défend son titre avec passion

Hockey    Actualisé le 19.03.2026 - 17:32

Boris Herdener : « Je suis tombé amoureux de l’ambiance à Ambri »

Boris Herdener : « Je suis tombé amoureux de l’ambiance à Ambri »

Hockey    Actualisé le 19.03.2026 - 10:48

NHL: les New Jersey Devils gardent un mince espoir de play-off

NHL: les New Jersey Devils gardent un mince espoir de play-off

Hockey    Actualisé le 19.03.2026 - 08:25

Rapperswil-Jona Lakers prend le dernier billet pour les play-off

Rapperswil-Jona Lakers prend le dernier billet pour les play-off

Hockey    Actualisé le 18.03.2026 - 22:19

Articles les plus lus

Le HC Ajoie mise sur quatre jeunes talents

Le HC Ajoie mise sur quatre jeunes talents

Hockey    Actualisé le 18.03.2026 - 11:39

HC Bienne: départ de Jere Sallinen après cinq saisons

HC Bienne: départ de Jere Sallinen après cinq saisons

Hockey    Actualisé le 18.03.2026 - 18:04

Rapperswil-Jona Lakers prend le dernier billet pour les play-off

Rapperswil-Jona Lakers prend le dernier billet pour les play-off

Hockey    Actualisé le 18.03.2026 - 22:19

NHL: les New Jersey Devils gardent un mince espoir de play-off

NHL: les New Jersey Devils gardent un mince espoir de play-off

Hockey    Actualisé le 19.03.2026 - 08:25

Nouvelles plutôt rassurantes au HC Ajoie

Nouvelles plutôt rassurantes au HC Ajoie

Hockey    Actualisé le 17.03.2026 - 15:44

Nashville reste au contact

Nashville reste au contact

Hockey    Actualisé le 18.03.2026 - 08:12

Le HC Ajoie mise sur quatre jeunes talents

Le HC Ajoie mise sur quatre jeunes talents

Hockey    Actualisé le 18.03.2026 - 11:39

HC Bienne: départ de Jere Sallinen après cinq saisons

HC Bienne: départ de Jere Sallinen après cinq saisons

Hockey    Actualisé le 18.03.2026 - 18:04