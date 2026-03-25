Champagne pour le HC Courtételle !

Les hockeyeurs vadais ont gagné la finale romande de 3e ligue de hockey sur glace et sont promus ...
Champagne pour le HC Courtételle !

Les hockeyeurs vadais ont gagné la finale romande de 3e ligue de hockey sur glace et sont promus en 2e ligue.

Le HC Courtételle est champion romand de 3e ligue et promu à l'échelon supérieur. (Photo d'illustration : libre de droits) Le HC Courtételle est champion romand de 3e ligue et promu à l'échelon supérieur. (Photo d'illustration : libre de droits)

Le HC Courtételle s’adjuge la finale romande de 3e ligue de hockey sur glace et célèbre une promotion historique en 2e ligue. Les hommes de Michaël Chételat ont battu Renens 4-2 mardi soir à Delémont, deux jours après l’avoir emporté en prolongation en terre vaudoise. Les Vadais menaient 2-0 dans cette rencontre capitale, avant de voir les visiteurs revenir à hauteur dans le dernier tiers-temps. Arnaud Neukomm à 5 contre 3 (54e) et Vincent Stemer (pour son doublé) dans la cage vide ont toutefois permis au HCC de reprendre les devants et de couronner une magnifique saison avec ce titre de champion romand de 3e ligue ! /mle


 

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