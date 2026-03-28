Le HCA à l’heure de vérité

Une réaction du HC Ajoie est attendue. Les hockeyeurs jurassiens sont menés 2-0 dans la série qui les oppose à Ambri-Piotta dans le play-out de National League. Sortie sous les sifflets du public mardi soir, la troupe ajoulote a été pointée du doigt pour son manque de combativité. L’entraîneur du HCA Greg Ireland comprend : « Les gens paient toute la saison pour venir nous voir jouer. Ils en attendent plus. Je comprends leur agacement », dit le coach canadien qui regrette toutefois le chaos dans lequel s’est déroulé l’après-match de mardi.

Greg Ireland n’est pas du genre à ruminer : « Notre focus est actuellement sur le prochain match. Cela ne sert à rien de refaire l’histoire », assure le technicien qui a donné beaucoup de voix vendredi lors de la séance d'entraînement et qui reconnaît que son équipe n’est pas là où elle aimerait être. Il n’est pas non plus du genre à chercher mille excuses : « On est déçus de nos résultats, c’est clair. Pour être honnête, il faut qu’on travaille plus. (…) On doit trouver de la confiance et de la détermination, ainsi que démontrer cette résilience qui a été la nôtre pendant toute la saison », ajoute-t-il encore.





De nombreuses options s’offrent à lui

Difficile d’imaginer l’entraîneur canadien reconduire la troupe qui a perdu sans la manière mardi à Porrentruy. « J’ai des solutions et il est possible que je fasse des changements. Mais je ne vous dirai pas lesquels », affirme malicieusement celui qui a été sifflé par une partie du public entre deux tiers-temps mardi soir. Vendredi, après l’entraînement des joueurs pressentis pour être alignés samedi en Léventine, plusieurs éléments (ndlr : une petite dizaine) ont griffé la glace lors d’une séance qui leur était spécialement dédiée. Ce ne sont effectivement pas les solutions qui manquent. Parmi cette grande revue d’effectif, on retrouvait des joueurs aptes au combat (Jonathan Hazen, Frédérik Gauthier et Bastien Pouilly, notamment), mais aussi certains éléments qui font leur retour de blessure et qui ne peuvent pas encore être tout de suite alignés (Jannik Fischer, Kevin Bozon, Niklas Friman). Samedi, à la Gottardo Arena, le HCA pourrait retrouver Pierre-Edouard Bellemare dans son alignement, ainsi que Cole Cormier. Quels que soient les choix opérés, une chose est sûre : une réaction est primordiale et particulièrement attendue. /mle