Blessure et fin de saison pour Valentin Nussbaumer

L’attaquant jurassien du HC Davos s’est déchiré les ligaments à un genou et devra être opéré ...
Blessure et fin de saison pour Valentin Nussbaumer

L’attaquant jurassien du HC Davos s’est déchiré les ligaments à un genou et devra être opéré.

Valentin Nussbaumer ne pourra pas poursuivre les play-off avec Davos. (Photo archives: Georges Henz) Valentin Nussbaumer ne pourra pas poursuivre les play-off avec Davos. (Photo archives: Georges Henz)

Fin de saison abrupte pour Valentin Nussbaumer. L’attaquant jurassien du HC Davos souffre d’une déchirure des ligaments à un genou. Il va devoir subir une opération et ne pourra pas participer aux échéances à venir avec son club grison. Le HCD est qualifié en demi-finales des play-off de National League après s’être débarrassé de Zoug 4-1 en quarts. Valentin Nussbaumer a inscrit 3 points (1 but) en cinq rencontres lors des séries finales et il a comptabilisé 31 points (11 buts) en 50 matches de saison régulière. /ATS-nmy


 

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