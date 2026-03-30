Blessure et fin de saison pour Valentin Nussbaumer

Fin de saison abrupte pour Valentin Nussbaumer. L’attaquant jurassien du HC Davos souffre d’une déchirure des ligaments à un genou. Il va devoir subir une opération et ne pourra pas participer aux échéances à venir avec son club grison. Le HCD est qualifié en demi-finales des play-off de National League après s’être débarrassé de Zoug 4-1 en quarts. Valentin Nussbaumer a inscrit 3 points (1 but) en cinq rencontres lors des séries finales et il a comptabilisé 31 points (11 buts) en 50 matches de saison régulière. /ATS-nmy