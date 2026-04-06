Les Jurassiens du HC Bienne sacrés

L’équipe U21 du club seelandais a gagné le titre de champion de Suisse ce lundi. Cinq Jurassiens ...
Les Jurassiens du HC Bienne sacrés

L’équipe U21 du club seelandais a gagné le titre de champion de Suisse ce lundi. Cinq Jurassiens ont soulevé le trophée.

Nolan Cattin L'attaquant Nolan Cattin a remporté le trophée national en U21 avec le HC Bienne. (Photo : archives Jonathan Vallat) Nolan Cattin L'attaquant Nolan Cattin a remporté le trophée national en U21 avec le HC Bienne. (Photo : archives Jonathan Vallat)

Jour de fête pour le HC Bienne et ses Jurassiens. L’équipe U21 du club seelandais est devenue championne de Suisse. Ce lundi, dans l’acte décisif joué devant 5'853 spectateurs à la Tissot Arena, les hockeyeurs biennois ont battu les GCK Lions 5-1. Emmenés par leur pépite Jonah Neuenschwander (19 points en neuf rencontres de play-off), ils se sont adjugé la série 3-2 pour soulever un trophée très convoité. Plusieurs Jurassiens ont participé à ce sacre : l’entraîneur-assistant Mathieu Fleury, le gardien Phileas Lachat, le défenseur Mathéo Michel et les attaquants Noé Tarchini et Nolan Cattin. La relève est là ! /mle


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