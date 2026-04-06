Jour de fête pour le HC Bienne et ses Jurassiens. L’équipe U21 du club seelandais est devenue championne de Suisse. Ce lundi, dans l’acte décisif joué devant 5'853 spectateurs à la Tissot Arena, les hockeyeurs biennois ont battu les GCK Lions 5-1. Emmenés par leur pépite Jonah Neuenschwander (19 points en neuf rencontres de play-off), ils se sont adjugé la série 3-2 pour soulever un trophée très convoité. Plusieurs Jurassiens ont participé à ce sacre : l’entraîneur-assistant Mathieu Fleury, le gardien Phileas Lachat, le défenseur Mathéo Michel et les attaquants Noé Tarchini et Nolan Cattin. La relève est là ! /mle
Les Jurassiens du HC Bienne sacrés
L’équipe U21 du club seelandais a gagné le titre de champion de Suisse ce lundi. Cinq Jurassiens ...
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